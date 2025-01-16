馬斯開特挑戰賽》世界排名 191 vs. 23 郭冠宏扳倒向鵬闖8強

世界排191的台灣小將郭冠宏，擊退世界排名23的中國新生代好手向鵬。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名191的16歲小將郭冠宏，昨在WTT馬斯開特挑戰賽男單16強賽演出「小蝦米扳倒大鯨魚」，3：1擊退世界排名23的中國新生代好手向鵬，締造個人在WTT賽事中最佳戰績，8強將迎戰法國黑馬巴德特。

郭冠宏上一站在杜哈球星挑戰賽通過資格賽考驗，可惜在首輪不敵伊朗左手怪拍阿拉米揚。這一站捲土重來，再度以3連勝挺進正賽，首輪也以3：2逆轉澳洲一哥裴煥。昨面對在2019、21年兩度奪得世青男單冠軍的向鵬，小郭毫無懼色，以12：10、11：8、2：11、11：8締造生涯最重大勝利。

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教練讚：出手果決

生涯重大勝利

留在台灣觀賽的教練黃聖盛，也盛讚郭冠宏這一戰發揮出色，牢牢抓住贏球的機會，堪稱代表作。黃聖盛表示，賽前他特別看了向鵬的比賽影片，發現向鵬在對上左手選手時，接發球有些狀況，提醒小郭只要打出自己的套路，並不會太難打，也有贏球機會。

黃聖盛表示，郭冠宏最大的罩門是領先時容易分心，但這場球打得很專注，出手也很果決，更令人驚豔的是，在相持階段也不落居下風，無論是正手對拉或是正、反手銜接都很流暢。

郭冠宏和台南幫師兄黃彥誠的男雙組合，8強戰和中國新生代組合黃友政／陳垣宇鏖戰至決勝局，在9：7領先下連丟4分遭逆轉，無緣寫下單日「雙殺」中國的紀錄。

黃彥誠在男單16強賽以0：3不敵香港一哥黃鎮廷。連兩站從資格賽一路挺進女單16強的17歲小將葉伊恬，也以1：3敗給中國女將石洵瑤，驚奇之旅畫下句點。

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