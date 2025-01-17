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光速神威叩關200盜 先拚3年約

2025/01/17 05:30

〔記者龔乃玠／台北報導〕世界12強台灣隊開路先鋒陳晨威去年大豐收，從「中職最速男」轉型為核彈頭，又在國際舞台扮演抗韓英雄，國內外的活躍表現，有機會為他進帳生涯第1張3年的複數年合約，若能在合約期間穩定出賽，更能爭取自由球員的資格，挑戰更高身價。

光速神威叩關200盜 先拚3年約陳晨威去年締造多項打擊及盜壘紀錄，可望簽下生涯第1張複數年合約。
（資料照）

陳晨威去年生涯年 中職、12強賽風光

陳晨威去年完成盜壘王3連霸，夯出10發全壘打，高居上季開路先鋒最多，寫下史上第1次單季「10（轟）、10（三壘打）、30（盜壘）」的另類紀錄。今年挑戰生涯200次盜壘之前（目前累計172次盜壘），他有望簽下生涯第1張複數年合約，身價從去年月薪40萬元大幅上升。

樂天球團副領隊沈鈺傑指出，確實朝向3年合約的方向去談，等談完之後會再對外公布，並肯定陳晨威近年的表現穩定。

光速神威叩關200盜 先拚3年約陳晨威在12強賽台韓戰轟出驚天滿貫砲。
（資料照）

陳晨威從2018年選秀第2指名出身，職棒初期靠中職數一數二的腳程搶攻一軍，打擊卻快速適應聯盟，出乎不少人意料，而他的成長仍是進行式，去年砲管冒出頭，從前年經典賽僅4打數的功能性國手，變身台灣隊不動開路先鋒，開幕戰對南韓隊夯出的12強隊史首發滿貫砲，被視為冠軍之路重要一轟。

值得一提的是，陳晨威前7年已累積6個完整年資，今年簽下3年大約，若每季穩定出賽，可望在合約走完後達陣9年的自由球員資格，獲得FA試水溫機會，屆時年僅30歲左右，勢必吸引不少球隊目光。

今年挑戰複數年約 3年後完美銜接FA

樂天12強英雄還有台灣隊不動二棒的林立，本季進入3年複數年合約第3年，基本月薪76萬；去年月薪減至56萬的陳冠宇，因上季表現大反彈，跟月薪14.5萬的中繼王王志煊都有單年和複數年的選擇，至於12強台灣隊月薪最低（8.5萬）的最強拆彈手莊昕諺，今年要力拚薪資翻倍。

陳晨威逐年薪資陳晨威逐年薪資

陳晨威一級國際賽成績陳晨威一級國際賽成績

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