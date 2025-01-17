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唯一10勝土投旅日 中職找接班人

2025/01/17 05:30

黃子鵬（資料照）黃子鵬（資料照）

陳仕朋（資料照）陳仕朋（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕近年中職10勝級本土投手成稀有品種，去年僅統一獅古林睿煬勝投達兩位數，隨著古林轉戰日職，今年「龍之子」徐若熙為首的各隊先發土投能否晉升單季10勝俱樂部，絕對是新球季一大話題。

去年9洋1土10勝級 古林轉戰日職

去年中職有10名投手拿下兩位數勝投，古林的10勝已是土投最多，其他9人清一色都是洋投，勝騎士以14勝居全聯盟第一；去年季後古林透過入札制度轉戰火腿，勝騎士則重返美職體系，尋求生涯首登大聯盟的機會，獅隊土洋兩大王牌出走，對先發輪值戰力影響甚鉅。

江承諺（資料照）江承諺（資料照）

陳柏清（資料照）陳柏清（資料照）

單季兩位數勝投是評價一名先發強投的重要指標，職棒早年「四大天王」陳義信、黃平洋、謝長亨和涂鴻欽，都多次拿到至少10勝，陳義信和黃平洋甚至是20勝級王牌，但近年10勝級土投卻非常稀少，2023年甚至掛零，2022年也只有黃子鵬的12勝和吳哲源的11勝，2020、21年各僅有王溢正的11勝、鄭凱文的12勝。

古林赴日闖蕩後，去年拿下7勝的徐若熙、陳仕朋、江承諺，及過去4年共奪35勝的黃子鵬，都具備10勝的潛力，只是徐若熙單季投球最多不超過百局，身體狀況成為他能否邁向巨投之林的關鍵。

去年下半季中信兄弟先發輪值土投崩盤，僅36歲的鄭凱文值得信賴，當時日籍總教練平野惠一曾感嘆，球隊太過倚賴洋投，土投要多加油了，「台灣好的高中投手畢業後都到海外發展，中職魅力真的不夠嗎？我們想培養出好的先發土投，但現實的情況是好投手都往外跑了。」

中職失魅力? 近半年9高中強投旅外

去年6月高中應屆畢業球員，至今已有9名投手已踏上或即將走向旅外之路，包括旅美的林維恩、陽念希、黃仲翔、林鉑濬和旅日的徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊、張峻瑋。

近5年中職10勝級本土投手近5年中職10勝級本土投手

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