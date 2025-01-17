10勝土投荒，球評觀點／投100局都是問題了 何況10勝

徐若熙被味全教練團保護，單季投球最多不超過百局。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕近年中職10勝級本土投手難產，前職棒教

練、現任球評吳俊良球員生涯前3年單季都奪12勝以上，他直言，這是選手能力和總教練信任的問題。

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去年中職有6名土投局數滿百局，包括古林睿煬、陳仕朋、江承諺、王維中、陳柏清和黃子鵬。吳俊良說，一整季有30週，先發輪值投手包辦20場是低標，土投若沒投到20至25場先發、累計至少百局，很難拿10勝，「但現在本土投手投到100局都是問題了，何況是10勝，這或許跟身體強度或教練團刻意保護有關。」

單季10勝人選

吳俊良沒點名徐若熙

吳俊良認為，這10年來台灣打者進步幅度優於投手，且時代不同，以往先發投手動不動就完投9局，現在可能丟個5、6局就啟動牛棚，投到7、80球教練就開始計算用球數準備換投，一整季沒投滿百局，也就很難拿到10勝。

吳俊良以中信兄弟為例，並點出一個現實問題，「陳琥、余謙、陳志杰都是選秀前兩輪指名好手，但進職棒沒投出好成績，不要說教練會不會教，選手該思考的是，展現出來的能力有沒有獲得總教練信任，因為沒有多少總教練敢拿戰績去賭，如果真的夠好，教練團不可能不用。」

古林赴日發展後，吳俊良點名陳仕朋、江承諺、陳柏清和黃子鵬今年都有機會挑戰單季10勝；沒點名徐若熙，吳俊良坦言，「這幾年若熙一直被味全教練團保護，投一段時間就休息，除非一整季固定在先發輪值持續出賽，投個100多局，否則很難拿到10勝。」

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