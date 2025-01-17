旅外風潮再起 林鉑濬近半年第11人

去年亞青賽MVP林鉑濬確定加盟水手隊。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕去年在U18亞洲青棒賽獲選最有價值球員的投手林鉑濬確定加盟美職西雅圖水手隊，預定下週簽約，將是最近半年來第11位加盟美、日職的台灣選手。林鉑濬所屬經紀公司透露，簽約金約45萬美元（台幣1494萬元），加上助學金，總額超過50萬美元。

林鉑濬高一起連3年入選U18代表隊，去年亞青賽飆出生涯最快的154公里球速，出賽2場投8局無責失，包括冠軍戰對日本隊後援4.1局拿下勝投。

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林鉑濬是繼紅襪隊劉致榮，第2個獲得大聯盟球隊合約的鶯歌工商球員，鶯歌總教練王傳家指出，林鉑濬有很好的比賽解讀能力，控球和速差也很出色，希望他像劉致榮一樣加強身體素質，將來有機會上到大聯盟。

水手潛力股 解讀比賽能力強

王傳家表示，林鉑濬剛上高中就展現投、打的全面天賦，由於他有很好的攻擊能力，捕手的接球和傳球也很好，當時希望林鉑濬以捕手為主，對於未來打職棒的長遠發展，會比當投手有利，林鉑濬也以捕手為目標，不過，隨著林鉑濬在投手丘上越來越有自信，球速也突破150公里，想法有了改變，上高三之前和教練討論後，才確定要專攻投手。

王傳家表示，林鉑濬154公里的球速和美國、中南美洲選手相比並不是特別突出，180公分的身材更居於劣勢，但是控球和直球、變化球的速差會比外國選手更好，希望他到美國之後提升身體素質，不但球速可以再突破，也比較不容易受傷，將來可以上到大聯盟。

近半年旅外球員名單

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