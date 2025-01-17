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兄弟春訓「進化」 菜鳥日不玩老哏

2025/01/17 05:30

兄弟將在2月3日開訓。（中信兄弟提供）兄弟將在2月3日開訓。（中信兄弟提供）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟不以奪得總冠軍為滿足，今年再喊出「進化」的年度口號，展現奪冠後仍會持續強化的決心，而2月3日的開訓典禮上，「菜鳥日」活動也將「進化」為偶像團體成員與球迷見面，屆時球團也將公布教練團新成員。

去年中信以「進取」作為年度口號，拿下年度第1「進擊」季後賽，奪得隊史第10座總冠軍，今年再延續這股前「進」的氣勢，宣示球隊將於各個層面不斷「進化」，鼓勵球員們都能超越自我，並透過即將到來的春訓增強實力，呼應平野惠一總教練的哲理，以「挑戰者心態」面對全新球季。

2024季中選秀會中信選進的11位新秀，將一改過去「菜鳥日」搞笑裝扮的傳統，化身為偶像團體表演方式登場，為現場球迷帶來當紅歌曲「APT.」、女團aespa的破億神曲「Whiplash」，還將唱跳跨世代男團Energy的經典舞曲「放手」。

中信開訓典禮將於2月3日早上11點開始，當天上午10點30分開放屏東中國信託公益園區，提供球迷朋友免費入場觀禮。

台鋼雄鷹則在昨天宣布，為了滿足更多熱情球迷的應援需求，今年起澄清湖主場實施「全主場應援」，期待透過全場鷹援軍加油吶喊聲，鼓舞選手全力以赴面對每場比賽。

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