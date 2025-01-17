晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

比賽開始15秒 盧峻翔登基得分王

2025/01/17 05:30

盧峻翔（中）獲得單場MVP，賽後接受隊友歡呼。（記者陳志曲攝）盧峻翔（中）獲得單場MVP，賽後接受隊友歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨攻下22分，生涯累積得分1771分，超越楊敬敏獨居PLG聯盟史上得分王，隊友也打出慶祝行情，李家慷飆出生涯新高24分，聯手率隊以114：77賞給高雄鋼鐵人4連敗。

領航猿盧峻翔（左）在PLG只打4季，就以1771分登頂聯盟得分王。（記者陳志曲攝）領航猿盧峻翔（左）在PLG只打4季，就以1771分登頂聯盟得分王。（記者陳志曲攝）

生涯得分1771

超越楊敬敏

27歲的盧峻翔上季勇奪年度MVP，這季延續火力，場均18.6分、4.8籃板、3.6助攻，尤其在晚間7點開打的比賽都有火燙表現，因此獲得「夜王」封號。

盧峻翔前役對鋼鐵人拿到13分，生涯累積得分追平前新北國王楊敬敏，並列史上得分王，此仗他只要得分即可獨居得分王寶座。盧峻翔開賽15秒隨即上籃得分，昨進帳22分，李家慷投進6顆三分球拿下24分，兩項數據都創生涯新高。

對於登上得分王寶座，盧峻翔說：「很開心也很感謝能達成里程碑，當初進入PLG第1年沒想過會創造這麼多紀錄。」但他更開心看到隊友們一起進步，「大家很無私，打出年輕人的態度，現在領航猿不是我一個人的球隊，是大家的。」

猿飆分慶祝

推刺青袖套同樂

有趣的是，盧峻翔的「包手刺青」是他一大特色，球隊為慶祝他登上得分王，推出「刺青袖套」，引發話題，連主帥卡米諾斯都稱讚是很好笑、有趣的商品，不少隊友都想要。

鋼鐵人方面，由於艾賽亞、陳范柏彥兩大主力缺陣，打起來更加艱辛。主帥邱大宗不諱言，少了他們對於戰力衝擊很大，其他球員也沒能頂上來，他喊話年輕球員要多「儲存」，無論訓練、戰術等都是平時要累積才能進步。鋼鐵人喬迪拿下全場最高26分、22籃板，高偉綸和劉承彥12分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中