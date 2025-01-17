比賽開始15秒 盧峻翔登基得分王

盧峻翔（中）獲得單場MVP，賽後接受隊友歡呼。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿「夜王」盧峻翔昨攻下22分，生涯累積得分1771分，超越楊敬敏獨居PLG聯盟史上得分王，隊友也打出慶祝行情，李家慷飆出生涯新高24分，聯手率隊以114：77賞給高雄鋼鐵人4連敗。

領航猿盧峻翔（左）在PLG只打4季，就以1771分登頂聯盟得分王。（記者陳志曲攝）

生涯得分1771

超越楊敬敏

27歲的盧峻翔上季勇奪年度MVP，這季延續火力，場均18.6分、4.8籃板、3.6助攻，尤其在晚間7點開打的比賽都有火燙表現，因此獲得「夜王」封號。

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盧峻翔前役對鋼鐵人拿到13分，生涯累積得分追平前新北國王楊敬敏，並列史上得分王，此仗他只要得分即可獨居得分王寶座。盧峻翔開賽15秒隨即上籃得分，昨進帳22分，李家慷投進6顆三分球拿下24分，兩項數據都創生涯新高。

對於登上得分王寶座，盧峻翔說：「很開心也很感謝能達成里程碑，當初進入PLG第1年沒想過會創造這麼多紀錄。」但他更開心看到隊友們一起進步，「大家很無私，打出年輕人的態度，現在領航猿不是我一個人的球隊，是大家的。」

猿飆分慶祝

推刺青袖套同樂

有趣的是，盧峻翔的「包手刺青」是他一大特色，球隊為慶祝他登上得分王，推出「刺青袖套」，引發話題，連主帥卡米諾斯都稱讚是很好笑、有趣的商品，不少隊友都想要。

鋼鐵人方面，由於艾賽亞、陳范柏彥兩大主力缺陣，打起來更加艱辛。主帥邱大宗不諱言，少了他們對於戰力衝擊很大，其他球員也沒能頂上來，他喊話年輕球員要多「儲存」，無論訓練、戰術等都是平時要累積才能進步。鋼鐵人喬迪拿下全場最高26分、22籃板，高偉綸和劉承彥12分。

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