16歲郭冠宏 下週首闖世界百大

郭冠宏在WTT馬斯開特挑戰賽止於男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕16歲小將郭冠宏昨天在WTT馬斯開特挑戰賽男單8強賽，以直落三輕取世界排名75的法國黑馬巴德特，但在晚間以0：3不敵世界排名54的中國新秀陳垣宇，止於4強，驚奇之旅畫下句點。

雖然無緣爭奪生涯首座WTT成人組單打冠軍，但世界排名191的郭冠宏這一站從資格賽一路殺進4強，至少可獲155分積分，下週世界排名可望首度躋身世界前100。

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郭冠宏挾著16強賽扳倒兩屆世青冠軍中國名將向鵬的氣勢，8強賽面對前一輪爆冷擊敗日本好手篠塚大登的巴德特，火力全開，只花15分鐘就以11：5、11：5、11：3輕騎過關。

被迫改機票

驚奇之旅止於4強

郭冠宏表示，這場比賽他完全放開打，加上運氣不錯，擦邊球滿多的，他坦言，從資格賽打進8強，已經超乎自己預期，他原本預定在16強賽前一天回台灣，現在只好改機票。

男雙方面，世界排名80的一銀組合張佑安／洪敬愷，在4強賽以3：1力退中國新生代組合陳垣宇／黃友政，今天將與世界排名第4的日本「神童組合」張本智和／松島輝空爭冠。

張佑安／洪敬愷上一站杜哈球星挑戰賽資格賽2：3遭南韓的朴康賢／張成溢逆轉，這一站捲土重來一舉殺進決賽，締造兩人在成人組國際賽最佳戰績。

張佑安說，「今天手感還不錯，而且這次的比賽場地沒有杜哈那麼大，比較對得到球點，也找到打球節奏。」

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