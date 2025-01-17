澳網》小薇適應力強 新搭檔第2場就贏

球王辛納挺進男單32強。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的謝淑薇，今年澳洲網球公開賽女雙改與拉脫維亞女將奧絲塔朋科聯手，昨在首輪以7：5、6：2擊退尼科爾絲（英國）／米哈莉可娃（斯洛伐克），開出紅盤。

謝淑薇在澳網女雙首輪順利開紅盤。（資料照）

女雙尋求衛冕 首輪過關

謝淑薇去年包辦女雙、混雙冠軍，寫下澳網賽史24年紀錄，她今年與奧絲塔朋科名列女雙第3種子，並再度攜手波蘭老搭檔傑林斯基，以第6種子身份力拚混雙連霸。

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奧絲塔朋科在底線的相持能力佳，經驗豐富的謝淑薇則以靈巧打法聞名，且網前的打法多元，兩人在上週阿德萊德網賽首度合拍雖然出師不利，但經過調整後漸入佳境，昨首盤從3：5落後連拿4局後來居上，次盤更上演二度破發，直落二收下勝利，32強將對上中國的徐一璠／楊釗煊。

男單戰況，去年冠軍辛納挺過先失首盤的亂流，靠著更好的閱讀比賽及時回穩，以4：6、6：4、6：1、6：3逆轉地主選手斯庫爾凱特，寫下跨季16連勝，生涯第4度挺進32強。

斯庫爾凱特不斷發球上網讓他吃足苦頭，辛納說：「每場比賽都不好打，只能不斷讓自己進步，用最好表現應戰，很開心我有把握住機會。」

女單方面，波蘭第2種子史薇泰克發揮強勢，以6：0、6：2橫掃斯洛伐克選手絲拉姆可娃，晉級32強。

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