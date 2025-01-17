晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》小薇適應力強 新搭檔第2場就贏

2025/01/17 05:30

球王辛納挺進男單32強。（美聯社）球王辛納挺進男單32強。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕尋求衛冕的謝淑薇，今年澳洲網球公開賽女雙改與拉脫維亞女將奧絲塔朋科聯手，昨在首輪以7：5、6：2擊退尼科爾絲（英國）／米哈莉可娃（斯洛伐克），開出紅盤。

謝淑薇在澳網女雙首輪順利開紅盤。（資料照）謝淑薇在澳網女雙首輪順利開紅盤。（資料照）

女雙尋求衛冕 首輪過關

謝淑薇去年包辦女雙、混雙冠軍，寫下澳網賽史24年紀錄，她今年與奧絲塔朋科名列女雙第3種子，並再度攜手波蘭老搭檔傑林斯基，以第6種子身份力拚混雙連霸。

奧絲塔朋科在底線的相持能力佳，經驗豐富的謝淑薇則以靈巧打法聞名，且網前的打法多元，兩人在上週阿德萊德網賽首度合拍雖然出師不利，但經過調整後漸入佳境，昨首盤從3：5落後連拿4局後來居上，次盤更上演二度破發，直落二收下勝利，32強將對上中國的徐一璠／楊釗煊。

男單戰況，去年冠軍辛納挺過先失首盤的亂流，靠著更好的閱讀比賽及時回穩，以4：6、6：4、6：1、6：3逆轉地主選手斯庫爾凱特，寫下跨季16連勝，生涯第4度挺進32強。

斯庫爾凱特不斷發球上網讓他吃足苦頭，辛納說：「每場比賽都不好打，只能不斷讓自己進步，用最好表現應戰，很開心我有把握住機會。」

女單方面，波蘭第2種子史薇泰克發揮強勢，以6：0、6：2橫掃斯洛伐克選手絲拉姆可娃，晉級32強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中