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勇士1分慘勝 柯瑞出面擋風暴

2025/01/17 05:30

柯瑞砍進全場最高31分。（美聯社）柯瑞砍進全場最高31分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕昨一度領先24分的勇士隊，卻在末節花光被追平，關鍵時刻依舊得靠柯瑞的三分彈滅火，他轟下全場最高31分，率隊以116：115險勝灰狼終止2連敗，勝率也回到5成。

勇士開季打出15勝3負的佳績，未料12月起戰績雪崩式下跌，從西部第1掉到10名之外，交易聲浪四起，加上本季打出代表作的庫明加扭傷腳缺陣，讓勇士打得更加辛苦。

昨勇士面臨D.格林、庫明加、安德森和波傑姆斯基都缺陣的窘境，只好再度變陣。他們首節火力全開一度取得24分領先，但末節又自亂陣腳被追平，好在柯瑞及時飆進三分球守下勝利。

勇士5人得分上雙，柯瑞轟進7顆三分球，包辦31分、8助攻，威金斯24分；灰狼方面，愛德華茲和迪文森佐都攻下28分，昨輸球後對勇士苦吞3連敗。

面對交易的流言蜚語，柯瑞罕見說重話，「那些在推特上催促我們交易的人能否安靜一點，讓我們自己解決問題。」針對是否啟動交易，柯瑞曾表態，他不希望球隊為追求現況，而「梭哈」現有資產去犧牲未來。

柯瑞說：「我們很有信心能擊敗任何人。」這並非安於現況也不代表球隊不努力改進或不做調整，而他身為球隊領袖，也希望能讓團隊變得更好。

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