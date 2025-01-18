徐若熙旅外前提談約 月薪逼近40萬

徐若熙最快年底獲得旅外FA資格，今年與龍隊洽談單年合約，月薪35萬起跳。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕去年繳出近百局優質成績單，味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙今年朝單年合約方向洽談，瞄準年底取得旅外自由球員資格，力拚繼去年古林睿煬後連續2年有中職選手旅外，下月他有機會出征經典賽資格賽，跟古林是台灣隊的王牌候選。

龍王牌最快年底旅外 洽談單年合約

徐若熙前年復出以台灣大賽MVP助龍隊奪冠，去年出賽20場戰績7勝4敗、防禦率2.47，而他的勝利貢獻值（WAR）為2.79，高居全隊第1、聯盟第6，土投則僅次已旅外的古林，擦亮龍隊王牌身手。上季月薪28萬的他，新球季月薪35萬起跳，不過因局數未破百，預料直上「40萬俱樂部」有難度。

請繼續往下閱讀...

高卒投手養成不易，截至去年為止，只有陳韻文和陳仕朋達到月薪至少40萬等級，人數比野手還少，而陳韻文投286局達陣40萬級是高卒最速；陳仕朋累積603局後，去年才拿到月薪40萬；初代高中選秀成員江承諺，更是投829.2局，今年才進帳月均薪破40萬的3年新約。

徐若熙歷經韌帶置換手術和球團保護策略，職棒前5年在一軍只投191局，今年月薪已逼近40萬，凸顯不凡的投球身手。味全領隊丁仲緯指出，徐若熙在這些局數的品質非常好，很有壓制性，「目前正朝向單年合約在洽談。」

古林以推估3年總額170萬美元（約5500萬台幣）加盟日職火腿鬥士，成為中職首位高卒旅外選手，徐若熙最快年底獲得旅外FA資格，而他早就在多位國外球探的密切追蹤中，不只是一軍例行賽，連在斗六球場舉辦的練習賽，球探都會特別到場。去年古林先發時出現的球探軍團，今年將現身「龍之子」的先發場次。

球團保護措施解禁 今年目標120局

去年9月提前關機時，徐若熙就曾說今年目標是一直待在輪值，以單季投球規定局數的120局為目標，形同宣示「局數解禁」，球團也不改近年細心栽培的初衷，就是為了讓他有機會旅外，丁仲緯昨重申，「樂觀其成！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法