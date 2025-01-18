先誠泰再樂天 林恩宇珍惜失敗經驗

林恩宇（右）2006年季後加盟東北樂天金鷲，與當時的隊友田中將大（左）建立好交情。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕去年統一獅古林睿煬拿下防禦率和奪三振王，季後透過入札制度轉戰日職火腿鬥士，具旅日資歷的中信兄弟二軍投手教練林恩宇說，古林成功的例子，加上未來徐若熙也有機會旅外，都證明只要有實力不怕沒機會，先在中職投出成績再到國外發展也是條不錯的路。

林恩宇指出，中職環境和薪資待遇都比過去好很多，每年各隊都會派教練和球員出國進修，觀念不斷在進步，比賽強度也愈來愈高，「出國打球的方式有很多種，選擇沒有對錯，重點是實力，只要有實力，哪怕沒機會。」

請繼續往下閱讀...

去年高中應屆畢業球員至今已有11人旅外，出國打球依舊是高中生第一志願，林恩宇認為，選手第一印象是國外環境比台灣好很多，有機會上大聯盟或日職一軍，當然不希望放棄，但過程其實非常辛苦，必須承受很大風險。

2006年季後林恩宇頂著中職兩屆年度MVP光環，轉戰日職樂天金鷲打拚，旅日3年只在一軍留下1勝3敗慘淡成績，他說，「現在回想起來，當年我去日本各方面都不足，出國打球不只看實力，心態和語言也非常重要，面對壓力無處釋放，語言不通沒有多少人可訴說，這是我最失敗的地方。」

即使旅日發展不順遂，林恩宇並不覺得遺憾，他說，如果沒有歷經許多失敗，就沒有後來當教練用這些失敗經驗來幫助後輩，「感謝當年失敗的自己。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法