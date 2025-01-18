晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

曾峻岳挑戰月領40萬 變數在富邦第5名

2025/01/18 05:30

曾峻岳農曆年後將加入經典賽資格賽台灣隊集訓。（資料照）曾峻岳農曆年後將加入經典賽資格賽台灣隊集訓。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕獲得美國媒體關注的中職高卒火球男曾峻岳，去年走完月薪32萬的複數年合約，目前正在跟富邦球團洽談新約，若今年能上看40萬，僅花4.5季將追平江坤宇的高中畢業出身最速40萬俱樂部紀錄，也會締造高卒投手的「薪」障礙，只是富邦的戰績成為變數之一。

高中畢業生進職棒 40萬俱樂部高中畢業生進職棒 40萬俱樂部

美媒知名數據網站「Fangraphs」近期在最新國際選手排名列入曾峻岳，評價他是後援潛力股，去年雖然遇上生涯首次肩傷，最終仍延續連4年出賽至少45場，戰績2勝1敗19中繼6救援，防禦率僅1.52，中職官方統計的勝利貢獻值（WAR）是1.21，寫下生涯最佳紀錄，農曆年後他將參加經典賽資格賽的台灣隊集訓。

朝單年或2年合約談

富邦球團領隊林華韋昨談到曾峻岳的下份合約，透露單年或2年約都有可能，「他的經紀人也會去考量哪個對峻岳有利，讓他們去評估，大致上都朝正面發展，還算順利。」

曾峻岳只要加薪8萬就能達陣40萬，照理難度不高，但變數在所屬球隊戰績，去年富邦僅打出53勝66敗1和，全年度戰績僅優於新軍台鋼雄鷹，多少影響談薪。林華韋坦言，曾峻岳的表現當然沒問題、非常好，只是團隊成績也是考慮因素，「去年的團隊成績沒有上來，我們談薪會比較保守一點。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中