曾峻岳挑戰月領40萬 變數在富邦第5名

曾峻岳農曆年後將加入經典賽資格賽台灣隊集訓。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕獲得美國媒體關注的中職高卒火球男曾峻岳，去年走完月薪32萬的複數年合約，目前正在跟富邦球團洽談新約，若今年能上看40萬，僅花4.5季將追平江坤宇的高中畢業出身最速40萬俱樂部紀錄，也會締造高卒投手的「薪」障礙，只是富邦的戰績成為變數之一。

高中畢業生進職棒 40萬俱樂部

美媒知名數據網站「Fangraphs」近期在最新國際選手排名列入曾峻岳，評價他是後援潛力股，去年雖然遇上生涯首次肩傷，最終仍延續連4年出賽至少45場，戰績2勝1敗19中繼6救援，防禦率僅1.52，中職官方統計的勝利貢獻值（WAR）是1.21，寫下生涯最佳紀錄，農曆年後他將參加經典賽資格賽的台灣隊集訓。

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朝單年或2年合約談

富邦球團領隊林華韋昨談到曾峻岳的下份合約，透露單年或2年約都有可能，「他的經紀人也會去考量哪個對峻岳有利，讓他們去評估，大致上都朝正面發展，還算順利。」

曾峻岳只要加薪8萬就能達陣40萬，照理難度不高，但變數在所屬球隊戰績，去年富邦僅打出53勝66敗1和，全年度戰績僅優於新軍台鋼雄鷹，多少影響談薪。林華韋坦言，曾峻岳的表現當然沒問題、非常好，只是團隊成績也是考慮因素，「去年的團隊成績沒有上來，我們談薪會比較保守一點。」

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