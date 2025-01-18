陳文杰雙喜臨門 關鍵數字35

陳文杰去年拿下生涯第2座外野手金手套，今年獲大幅加薪肯定。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹即將完成今年的球員談薪，去年拿下隊史第1座金手套獎的外野手陳文杰，攻守兩端的出色表現獲球團肯定，今年月薪從24.5萬調升至35萬，進職棒8年來月薪首次晉升30萬元級。

攻守表現優異

大幅加薪至35萬

陳文杰於2023年季後擴編選秀被台鋼指名，月薪按規定維持在中信兄弟的24.5萬，去年出賽107場排全隊第5，安打107支排全隊第4，打點42分、全壘打4發、得分55分都排全隊第3，季後拿到生涯第2座外野手金手套，與新人王曾子祐成為台鋼去年唯二獲得年度獎項的本土球員。

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領隊劉東洋指出，在台鋼第1個一軍球季陣容中，陳文杰擔任中外野手是非常重要的位置，光是守備能力就為球隊做出很大貢獻，加上在前段棒次扮演重要角色，值得給予大幅加薪的肯定，在隊內也會產生激勵年輕球員打出好成績的動力。

經典賽資格賽

可望進35人名單

除了有好薪情，據悉陳文杰也可望進入下月開打的經典賽資格賽35人名單，儘管台鋼隊長王柏融已婉拒參賽，但包括曾子祐、吳念庭、王博玄、黃群和伍祐城都在名單中，在2月3日都將投入台灣隊集訓。

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