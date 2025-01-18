晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳文杰雙喜臨門 關鍵數字35

2025/01/18 05:30

陳文杰去年拿下生涯第2座外野手金手套，今年獲大幅加薪肯定。（資料照）陳文杰去年拿下生涯第2座外野手金手套，今年獲大幅加薪肯定。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹即將完成今年的球員談薪，去年拿下隊史第1座金手套獎的外野手陳文杰，攻守兩端的出色表現獲球團肯定，今年月薪從24.5萬調升至35萬，進職棒8年來月薪首次晉升30萬元級。

攻守表現優異

大幅加薪至35萬

陳文杰於2023年季後擴編選秀被台鋼指名，月薪按規定維持在中信兄弟的24.5萬，去年出賽107場排全隊第5，安打107支排全隊第4，打點42分、全壘打4發、得分55分都排全隊第3，季後拿到生涯第2座外野手金手套，與新人王曾子祐成為台鋼去年唯二獲得年度獎項的本土球員。

領隊劉東洋指出，在台鋼第1個一軍球季陣容中，陳文杰擔任中外野手是非常重要的位置，光是守備能力就為球隊做出很大貢獻，加上在前段棒次扮演重要角色，值得給予大幅加薪的肯定，在隊內也會產生激勵年輕球員打出好成績的動力。

經典賽資格賽

可望進35人名單

除了有好薪情，據悉陳文杰也可望進入下月開打的經典賽資格賽35人名單，儘管台鋼隊長王柏融已婉拒參賽，但包括曾子祐、吳念庭、王博玄、黃群和伍祐城都在名單中，在2月3日都將投入台灣隊集訓。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中