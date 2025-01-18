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陽岱鋼38歲 台鋼獻「鷹」勤埋伏筆

2025/01/18 05:30

新潟天鵝隊昨在官方IG為陽岱鋼慶生。（取自Oisix新潟天鵝隊）新潟天鵝隊昨在官方IG為陽岱鋼慶生。（取自Oisix新潟天鵝隊）

〔記者倪婉君／台北報導〕旅日好手陽岱鋼昨度過38歲生日，台鋼雄鷹人氣吉祥物TAKAO也獻上「神秘」祝福，台鋼領隊劉東洋則表示，除了基於跟岱鋼是舊識想送上祝福，也期待他未來能多跟台灣球界有接觸的機會。

陽岱鋼歷經2022、2023年在美國獨立聯盟、澳職等不同棒球文化洗禮後，去年初重返日職體系、加入日職二軍Oisix新潟天鵝，而在去年季後他首次參加日職12隊聯合舉辦的戰力外測試會，更受到日媒高度注目，還稱他為「台灣英雄」。

TAKAO祝壽

預告雙鋼合作?

TAKAO昨在IG動態向球迷發問：「Takao哪位朋友今天生日？答對有賞」，劉東洋受訪時則證實這位朋友就是陽岱鋼，並表示台灣在12強奪金後掀起棒球熱潮，而陽岱鋼在2013年經典賽和2015年首屆12強賽事，都是對國家隊貢獻很大的台灣英雄，「或許球團這邊也會思考跟岱鋼或他所屬的新潟球團，有什麼樣的形式或機會，可以進行合作或交流。」

陽岱鋼從2006至2016年都效力火腿鬥士，2016年季後行使FA自由球員權利轉戰讀賣巨人至2021年季後離隊，日職生涯共出賽1322場敲出1164安打（105轟）、482分打點、114次盜壘，打擊率2成70。台鋼總教練洪一中在2017年底領軍首屆亞冠賽時就欽點陽岱鋼當隊長，也曾提出超過35歲旅外球員返台可以自由選隊的建議，如今「台鋼vs.岱鋼」可望產生連結，也是一大話題。

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