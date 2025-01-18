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政大無弱兵 跨季39連勝

2025/01/18 05:30

〔記者盧養宣／台北報導〕衛冕軍政治大學昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段，以106：78力退國立體大，拉出跨季39連勝，續朝5連霸目標邁進。

政大後衛徐得祈（左）替補上陣25分鐘，拿下全場最高22分。（大專體總提供）政大後衛徐得祈（左）替補上陣25分鐘，拿下全場最高22分。（大專體總提供）

板凳徐得祈 飆全場最高22分

政大上季以全勝之姿封王，本季雖面臨游艾喆、莫巴耶等主力離隊，在預賽階段仍連戰皆捷，昨全隊5人得分超過雙位數，替補上陣的徐得祈貢獻全隊最高22分，隊長宋昕澔挹注19分、6助攻，外籍生盛岦拿20分、11籃板。國體則以許廷崴18分最佳。

政大主帥陳子威看淡連勝，表示畢竟紀錄是由學長寫下，現在是嶄新的陣容，他指出，國體是防守很強悍的球隊，很高興看到子弟兵在進攻端繳出應有的水準。

上季亞軍健行科大則以85：82險勝輔仁大學，同樣在預賽階段拉出13連勝，兩支不敗之師明晚7點將正面交鋒，決定頭號種子誰屬。

黎明學院史魯齊（左）連兩天從板凳出發。（大專體總提供）黎明學院史魯齊（左）連兩天從板凳出發。（大專體總提供）

黎明拚晉級 史魯齊替補建功

黎明學院昨以93：80力退義守大學，晉級8強機率大增，隊長史魯齊板凳出發拿下全隊最高22分，大一菜鳥田曜樂、王正睿各有12分演出。睽違36年重返一級殿堂首季就有望躋身8強，總教練吳建龍認為，團隊仍有不少需要學習的地方，球員常會過度依賴個人能力，必須打得更無私，持續向一級強權看齊。

史魯齊從健行科大來到黎明學院後轉型3號位，在力拚晉級的關鍵階段回到禁區扛重任，且連兩天從板凳出發，他表示，無論先發或替補，稱職扮演教練賦予的角色，助隊贏下勝利最重要。

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