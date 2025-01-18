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謝淑薇一日雙贏 衛冕路開外掛

2025/01/18 05:30

謝淑薇（左）再度攜手波蘭好友傑林斯基，在澳網混雙開紅盤。（資料照）謝淑薇（左）再度攜手波蘭好友傑林斯基，在澳網混雙開紅盤。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇無愧「百搭天后」，澳洲網球公開賽單日2連勝！女雙晉級16強後，混雙首輪她還「送蛋」開胡，雙雙朝著衛冕邁進。

女雙默契持續加溫 混雙開紅盤

去年初包辦女雙、混雙兩座大滿貫冠軍、寫下澳網賽史24年紀錄的謝淑薇，本屆女雙改與拉脫維亞名將奧絲塔朋科搭配，第3種子「台拉聯軍」歷經磨合漸入佳境，次輪纏鬥至第6個賽末點，2個6：4擊敗中國對手徐一璠／楊釗煊，2連勝到手，將與13種子芭波絲（匈牙利）／梅里查兒 （美國）爭8強門票。

球風靈活刁鑽的謝淑薇，擅長與不同戰友組軍，更展現寶刀未老的續航力，「台灣一姊」混雙再度攜手波蘭好友傑林斯基，第6種子「台波聯軍」挾著去年奪冠氣勢，墨爾本公園初登場連下7局，6：0、7：5強壓年輕的地主外卡瓊斯兄妹檔，旗開得勝挺進16強，下組對手為克羅瑪查娃（俄國）／美國威斯羅（美國）。

至於吳芳嫺／布林可娃（俄國）錯失女雙次輪爆冷機會，歷經3盤激戰，終以7：6（7：5）、6：7（4：7）、3：6遭到第7種子穆罕默德（美國）／荷蘭舒爾絲（荷蘭）大逆轉，「台俄聯軍」無緣16強，吳芳嫺開季9連勝也止步。

曹家宜／布莉貝琪（泰國）女雙首輪以3：6、1：6不敵11種子柴原瑛菜（日本）／俄國庫德梅托娃（俄國），外卡參戰的曹家宜雖未開胡，大滿貫首秀汲取寶貴經驗，她期許專注未來賽事，再接再厲拚出最佳表現。

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