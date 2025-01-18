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喬帥回血速度驚人 直落三晉級

2025/01/18 05:30

喬科維奇（歐新社）喬科維奇（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經連兩場年輕後浪的4盤考驗，喬科維奇克服身體不適，6：1、6：4、6：4解決捷克26種子馬查克，生涯第17回安抵澳網男單16強。

「我對比賽非常滿意。」喬科維奇直落三出線坦承有點意外，也希望漸入佳境，「總有些東西需要改進和努力，但這絕對是我本屆打最好的比賽。」37歲的塞爾維亞老將，正是「三巨頭」中奮戰沙場最後一人，儘管差點喘不過氣、兩度接受治療，自嘲「不再是19歲」的他關鍵時刻回穩鎖定勝利。喬科維奇笑傲群雄的大滿貫24冠中，多達10座於澳網拿下，第4輪若擊敗捷克24種子萊赫卡，8強可望強碰來勢洶洶的西班牙第3種子艾卡拉茲。

至於前球后大坂直美在「媽媽對決」中，首盤6：7（3：7）讓出因傷退賽，無緣重返女單16強，也讓產後復出的瑞士名將班西琪晉級。「腹部舊傷有點麻煩，尤其我的籤表非常艱難。」同樣已為人母的大坂直美透露，今年初奧克蘭決賽受傷退出，恢復不如預期，加上前役傷勢加重，最終不得不放棄。

這是東京奧運女單金牌班西琪生下愛女之後，首度重返大滿貫舞台，她向大坂直美擁抱致意，祝福勁敵早日康復，即將遭遇連3年至少開季8連勝的美國第3種子高芙。

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