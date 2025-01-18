雷霆SGA一夫當關 29分鐘掃40分

雷霆與騎士一哥同場競技，吉爾吉斯亞歷山大（右）完勝米契爾。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕有別於上次對決互換30次領先，東西部霸主相隔8天再度交手戰況意外一面倒，雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大上場29分鐘就貢獻40分，率隊以134：114力退騎士，賽後兩隊戰績同為34勝6負，並列聯盟龍頭。

騎士第三節崩盤 兩強並列龍頭

雷霆上回踢館克利夫蘭以122：129敗陣，吉爾吉斯亞歷山大昨開賽展現絕佳手感，助隊打出32：14攻勢，首節獨攬15分，一人得分力壓對手全隊。反觀全聯盟進攻效率最佳的騎士上半場只拿下49分，出現多達13次失誤，第三節一瀉千里，一度落後多達42分，吞下本季最難堪一敗。

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「SGA」再次展現MVP等級身手，26投17中上場29分鐘就貢獻40分、8助攻，成為隊史首位出賽不到30分鐘就進帳40分的球員，他並不認為上次不敵騎士帶給自己額外的動力，「我只是打我熱愛的籃球，努力訓練，上場就拚盡全力，看能得到什麼回報。」

反觀騎士一哥米契爾前次對決雷霆遭嚴防只拿11分，昨依舊沒能振作，15投3中僅拿8分，本季首度得分未破十，他指出，自己責無旁貸，「我們沒準備好面對這場比賽，身為球隊領袖必須幫球隊定調，但我沒辦到。」

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