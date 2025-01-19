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道奇搶到佐佐木 神格化預測190K

2025/01/19 05:30

佐佐木朗希以小聯盟合約加盟道奇，最快3月下旬將在東京巨蛋大聯盟開幕戰生涯初登板。（資料照）佐佐木朗希以小聯盟合約加盟道奇，最快3月下旬將在東京巨蛋大聯盟開幕戰生涯初登板。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕23歲的日本至寶佐佐木朗希昨宣布將加入道奇隊，攜手大谷翔平、山本由伸共組夢幻三本柱，助隊力拚連霸，而3月18、19日在東京巨蛋的大聯盟開幕戰系列賽，屆時朗希有機會迎接大聯盟初登板。

達比修有（中排右一）在2023年經典賽與佐佐木朗希（中排左一）結緣，可惜無緣在美職當隊友。（資料照）達比修有（中排右一）在2023年經典賽與佐佐木朗希（中排左一）結緣，可惜無緣在美職當隊友。（資料照）

2.1億小聯盟約 最快東京賽初登板

佐佐木昨在社群媒體貼出道奇球帽，宣布雙方簽下小聯盟合約，美媒披露簽約金650萬美元（約2.1億台幣），「這是很困難的決定，希望在職棒生涯結束後，我會覺得這是正確的。」

依大聯盟規定，未滿25歲或職業經歷未滿6年的國際選手，只能與大聯盟球隊簽下小聯盟合約。佐佐木所屬日職羅德隊將拿到162.5萬美元入札金，羅德監督吉井理人送上祝福：「剩下就看朗希怎麼發揮，好好加油，我很期待。」

大谷翔平預計5月恢復「二刀流」身手。（資料照）大谷翔平預計5月恢復「二刀流」身手。（資料照）

山本由伸去年加盟大聯盟，首季就嚐到世界冠軍滋味。（資料照）山本由伸去年加盟大聯盟，首季就嚐到世界冠軍滋味。（資料照）

大谷、山本並肩作戰 3日投進輪值罕見

道奇今年以衛冕軍身份開季，佐佐木加入後讓輪值更強大，除了預計5月復出投手丘的大谷，還有山本、2屆塞揚左投史奈爾、葛拉斯諾、岡索林、梅伊、納克。由於兵多將廣，道奇有空間組成6人輪值，讓佐佐木在短期內快速適應大聯盟。

《今日美國》形容，佐佐木的加盟更確立道奇「邪惡帝國」地位，如果現在就販售今年季後賽的門票，應該不會有人責怪，「神啊，去年道奇證明有3名健康先發就能奪冠，今年有7位先發投手，到底要怎麼擋住他們？」

過去從未有日投同隊繳出單季150次三振，美媒預測佐佐木今年能飆190K、山本167K、大谷163K，可望聯手「K」出紀錄。過去雖有3名日投以上同隊紀錄，像2003年道奇野茂英雄、石井一久、木田優夫，以及2009年紅襪松坂大輔、田澤純一、岡島秀樹和齊藤隆，但若3名日投都在輪值是史上罕見。

道奇今年將和小熊舉行海外開幕戰，包含小熊的今永昇太、鈴木誠也，兩隊共有5位日本球星，雖然大谷屆時只能打擊，山本、佐佐木和今永都有機會扛下先發，彷彿上演日本武士隊的內戰戲碼。

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