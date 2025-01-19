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道奇愛武士 野茂領銜上大聯盟

2025/01/19 05:30

野茂英雄（左）是道奇第1位日籍球員。（產經新聞提供）野茂英雄（左）是道奇第1位日籍球員。（產經新聞提供）

佐佐木預約第12人

〔記者徐正揚／綜合報導〕未滿25歲的佐佐木朗希雖只能以小聯盟合約加盟道奇，美國媒體卻一致看好他今年開季就會進入先發輪值，甚至3月18、19日就在日本的海外開幕戰登板，將是隊史第12位登上大聯盟的日籍球員，讓道奇超越水手成為美職史上起用日籍球員次多球隊。

道奇第1位日籍球員是野茂英雄，雖是繼村上雅則後第2位登上大聯盟的日籍暨亞洲球員，卻開啟日職與亞洲球員挑戰美職的大門，道奇去年用2張大約網羅大谷翔平、山本由伸，累計11位日籍球員在大聯盟出賽追平水手。水手昨雖以小聯盟合約簽下藤浪晉太郎，但能否重回大聯盟仍是未知數。

大都會14人拔頭籌

大都會累計14位日籍球員在大聯盟出賽雖是史上最多，效力的時間都不長，待最久是松井稼頭央於2004至06年將近3季。紅雀、紅人隊史各只有田口壯、秋山翔吾並列最少，隨著秋山在2020年7月24日登上大聯盟，讓日籍球員在美職30隊都留下出賽記錄。

佐佐木今年可望與大谷、山本寫下道奇繼2004年野茂英雄、石井一久、木田優夫後，隊史暌違20年再次單季3名日籍球員在大聯盟出賽，美職首次出現是2001年博覽會（現為國民），伊良部秀輝、吉井理人、大家友和都曾先發登板，單季最多日籍球員出賽的球隊是2009年紅襪，岡島秀樹、松坂大輔、齋藤隆、田澤純一4人都是投手。

大聯盟球隊日籍球員出賽人數前5名大聯盟球隊日籍球員出賽人數前5名

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