台灣U18風光年 令和怪物1局傷退

「令和怪物」佐佐木朗希在2019年選秀會以第一指名進入羅德。（產經新聞提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕23歲的佐佐木朗希昨確定加盟洛杉磯道奇隊，一圓高中時的旅美夢想，而有「令和怪物」稱號的他成名甚早，是2019年U18世界盃日本隊成員，該屆賽事包括奪冠的台灣隊在內，如今都有不少職棒球星。

「令和怪物」佐佐木朗希出身於岩手大船渡高校。（產經新聞提供）

2019年聚焦佐佐木

佐佐木朗希在2019年U18世界盃驚鴻一瞥。 （資料照）

火球聲勢163km

該年U18在南韓釜山開打，佐佐木朗希在開打前的隊內賽就飆出刷新日本高中最速的163公里火球，讓他聲勢備受看好。不過，正式開賽後，佐佐木只在日韓戰先發投1局，就因手指瘀血傷勢退場，此後未再登板。

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日本隊在該屆比賽表現最亮眼的投手，則是目前效力養樂多隊的奧川恭伸，但他當時雖拿下全明星最佳先發投手，進入職棒後受傷勢困擾，近兩年合計僅8場一軍出賽。

台灣隊則在該屆U18風光奪冠，這批黃金世代還達成「全員進入職棒」罕見紀錄，其中包括林昱珉、潘文輝、李晨薰、陳柏毓、王彥程5位投手，和2位野手李灝宇、鄭宗哲，都成功旅外。林昱珉去年底更入選世界12強賽，再次幫助台灣隊奪冠。

冠軍戰敗給台灣的美國隊陣容也不差，拿下其中一席最佳外野手的阿姆斯壯，目前已是小熊隊主力外野手；防禦率王哈里森效力巨人隊，去年24場先發、防禦率4.56，已是輪值一員。

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