林威助帶隊移訓 5野手先遣赴日

統一獅張皓崴。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊近幾年陸續安排年輕潛力股出國移訓，去年底就有不少球隊開始動作，富邦悍將副領隊林威助去年底赴日本Next Base訓練中心先行「探路」，昨和領隊林華韋率5名野手前往進修。

富邦領隊林華韋和副領隊林威助率隊赴日移訓。（富邦悍將提供）

林威助去年底曾率投手教練林正豐、體能教練陳柏穎等人前往Next Base研習，並洽談長期的選手訓練合作計畫，昨則連同首席教練陳連宏、打擊教練高國輝、體能教練劉保賢和翻譯方均立，帶著王念好、陳真、周佳樂、董子恩和池恩齊去訓練。悍將球團表示，農曆年後預計再安排投手前往。

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去年底在沖繩舉行的冬季聯盟賽事，中信兄弟、統一獅都派出選手，其中兄弟去年選秀首輪新人許庭綸在打完沖繩冬盟後，又和外野手宋晟睿赴美移訓；獅隊則推派林泓弦、張皓崴赴沖繩，隊友包括日職育成選手以及美國小聯盟球員，兩人都認為收穫滿滿，並期望今年能卡位一軍。

張皓崴原本擔心語言不通，但發現棒球無國界，靠棒球和肢體語言就能溝通，林泓弦則對當地選手的自律印象深刻。展望今年，張皓崴說：「不管是內野或外野，都要增進實力，希望教練需要工具人時，第一個就想到我。」

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