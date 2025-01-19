輔大拚第2冠 隔11年又遇國體大

國體大曾偉喆在4強戰先發7局無分。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕113學年度大專棒球聯賽公開一級昨進行4強戰，國體大靠曾偉喆繳7局無失分優質先發以2：1險勝台體大，另一戰輔仁大學由李斯特先發7局失1分領軍以5：2擊敗開南大學，今晚6點由國體和輔大爭冠。

國體隊史已累計8冠，輔大僅1冠且是在11年前拿下，當時冠軍戰5局結束因雨裁定，輔大與國體1：1握手言和並列冠軍，今晚兩隊狹路相逢，輔大總教練周德賢笑說，「又是跟國體！其實每一隊實力都差不多，臨場應變會是關鍵。」

請繼續往下閱讀...

國體昨推出大一右投曾偉喆先發，他投7局只被敲2安無失分拿下勝投和單場MVP，最快球速147公里，這屆累計防禦率僅1.17，總教練陳炫琦給他表現打100分，但強調，「本來希望他可以完投，不過來日方長，也不要讓他有大頭症。」

國體大曾偉喆好投

等待旅外機會

曾偉喆是前年U18世界盃亞軍和去年亞青冠軍國手，鶯歌工商畢業後選擇就讀國體，他的青棒國家隊戰友陳睦衡、林維恩、張峻瑋、陽念希、柯敬賢、林鉑濬都已旅外發展，他仍在大學等待機會。

「不會羨慕。」曾偉喆認為他們的實力和穩定性都好，能旅外並不意外，現階段自己必須提升穩定性、續航力和球速，去美國和日本都不設限，有機會就好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法