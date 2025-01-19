TPBL》單場最高得分 一夜刷新2次

海神克雷格拿個人新高39分，一度破聯盟紀錄。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL昨迎來紀錄之夜，新竹攻城獅新洋將努利來台初登場就轟下41分，締造聯盟新猷，助隊以117：105力退台新戰神，終止5連敗。

攻城獅努利來台初登場就轟下41分，創聯盟新紀錄。（TPBL提供）

克雷格先奪39分

努利初登場 隨後飆41分

24歲的美籍前鋒努利是攻城獅隊史最年輕洋將，處女秀展現火燙手感，上場43分鐘，27投12中，繳出41分、5籃板、5助攻，助隊一度領先23分，117分也是團隊本季得分新猷。本土射手盧冠軒外線5投3中，23分也寫下本季個人新高，新秀蔡宸綱則有12分進帳。戰神苦吞2連敗，洋將米勒貢獻26分、16籃板，王律翔攻下本土最高20分。

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初登場就助隊止敗，努利將好表現歸功於隊友，因為隊友在適當時機與空檔製造機會給他，目前更重要的是延續手感，幫助球隊贏下更多場勝利。

攻城獅止敗 海神3連勝

高雄海神昨在主場迎戰福爾摩沙夢想家，同樣靠新洋將發威奪勝，克雷格在來台第4戰就拿下個人新高39分，助隊以105：95逆轉夢想家，39分也一度是聯盟紀錄，只是不到3小時就被努利改寫。

海神昨克服18分落後，逆襲成功拿下3連勝，雖然暫居聯盟第3，不過和夢想家只剩2場勝差，除克雷格是頭號功臣，在第3節展現強心臟三分球3投全中的邱子軒同樣居功厥偉。

邱子軒上季因左膝前十字韌帶傷勢提前結束賽季，傷癒回歸表現出色，總教練費雪給予肯定，也表示會先保護他，每場避免上場超過30分鐘，讓他能逐漸找回強度。

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