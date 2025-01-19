PLG》猿王4連勝 將赴日作戰

領航猿盧峻翔（右）生涯累積252顆，成聯盟新科三分球王。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年12月，桃園領航猿洋將葛拉漢才無預警倒地，昨他傷癒歸隊就展現能力，率猿隊在客場以91：86打敗台鋼獵鷹，拉出4連勝並穩居PLG龍頭，葛拉漢預告22日東超客場賽事將會出賽。

葛拉漢傷癒歸隊繳出19分，助領航猿踢館成功。（PLG提供）

領航猿去年12月迎來密集賽程，不少球員都出現疲態，最傷是葛拉漢12月17日對獵鷹之戰於末節無碰撞倒地，面露痛苦離場，該役猿隊慘敗16分。

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葛拉漢復出 預告東超出賽

葛拉漢因足底筋膜拉傷缺席1個月，昨傷癒歸隊就進帳19分、7籃板。他指出，回到場上就盡力跟隊友配合，「我傷勢已經痊癒了，下一場東超賽事，我也做好準備了。」領航猿22日將在日本客場挑戰廣島蜻蜓。

生涯252顆三分球

盧峻翔聯盟最強

除了葛拉漢有好表現，伯朗17分、5籃板，盧峻翔18分，瓊斯10分、11籃板。另外，已經是PLG史上得分王的盧峻翔，此仗命中3顆三分球，生涯累積252顆，也成為聯盟新科三分球王。

獵鷹前三節打完落後19分，第四節吹起反攻號角，全場21分進帳的飛雷神單節獨拿13分，可惜他和另一位洋將鉑金最後4罰僅中1，獵鷹反撲功虧一簣，吞下主場3連敗，就看今天對陣富邦勇士，能否搶下在成大體育館的首勝。

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