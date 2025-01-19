晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》猿王4連勝 將赴日作戰

2025/01/19 05:30

領航猿盧峻翔（右）生涯累積252顆，成聯盟新科三分球王。（PLG提供）領航猿盧峻翔（右）生涯累積252顆，成聯盟新科三分球王。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年12月，桃園領航猿洋將葛拉漢才無預警倒地，昨他傷癒歸隊就展現能力，率猿隊在客場以91：86打敗台鋼獵鷹，拉出4連勝並穩居PLG龍頭，葛拉漢預告22日東超客場賽事將會出賽。

葛拉漢傷癒歸隊繳出19分，助領航猿踢館成功。（PLG提供）葛拉漢傷癒歸隊繳出19分，助領航猿踢館成功。（PLG提供）

領航猿去年12月迎來密集賽程，不少球員都出現疲態，最傷是葛拉漢12月17日對獵鷹之戰於末節無碰撞倒地，面露痛苦離場，該役猿隊慘敗16分。

葛拉漢復出 預告東超出賽

葛拉漢因足底筋膜拉傷缺席1個月，昨傷癒歸隊就進帳19分、7籃板。他指出，回到場上就盡力跟隊友配合，「我傷勢已經痊癒了，下一場東超賽事，我也做好準備了。」領航猿22日將在日本客場挑戰廣島蜻蜓。

生涯252顆三分球

盧峻翔聯盟最強

除了葛拉漢有好表現，伯朗17分、5籃板，盧峻翔18分，瓊斯10分、11籃板。另外，已經是PLG史上得分王的盧峻翔，此仗命中3顆三分球，生涯累積252顆，也成為聯盟新科三分球王。

獵鷹前三節打完落後19分，第四節吹起反攻號角，全場21分進帳的飛雷神單節獨拿13分，可惜他和另一位洋將鉑金最後4罰僅中1，獵鷹反撲功虧一簣，吞下主場3連敗，就看今天對陣富邦勇士，能否搶下在成大體育館的首勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中