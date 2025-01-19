澳網》快斬英法組合 小詹闖進16強

（詹皓晴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕名列第5種子的詹皓晴與烏克蘭搭檔奇琴諾克，昨以6：0、6：3快斬達特（英國）／帕里（法國），這也是小詹職業生涯第7度晉級澳洲網球公開賽女雙16強。

烏國搭檔安靜

小詹積極主動溝通

「她比較安靜，所以我要積極主動溝通。」本賽季首度合拍的詹皓晴／奇琴諾克，布里斯本驚險搶十開胡後吞敗，阿德萊德也未能贏球，所幸經驗豐富的兩人轉戰澳網持續調整，首輪3盤逆轉塞爾維亞與俄國勁敵，手感與狀態也逐漸提升，小詹笑著說：「算是利空出盡吧，至少對彼此都更信任，這在雙打非常重要。」

請繼續往下閱讀...

即將對戰張帥

需更充足準備

次輪面對達特／帕里，漸入佳境的詹皓晴／奇琴諾克，開賽勢如破竹，連下6局完封對手；次盤雙方上演破發大戰，「台烏聯軍」延續第5局保發優勢，直落二出線。小詹表示，「一開始就打出氣勢，互補默契也越來越好。」去年美國公開賽遭遇過英法組合，算是比較了解對手，「我們設定的戰術有落實執行，這也是贏球的關鍵。」

即將與第9種子張帥（中國）／美拉德諾維琪（法國）爭奪8強門票，詹皓晴直言，這兩名老將實力堅強，她也都搭檔過，硬仗難免，「我們得有更充足的準備，這是場嚴苛的考驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法