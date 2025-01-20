吳俊偉好薪情 月薪可望衝到50萬

吳俊偉2024投球成績

兄弟守護神 去年月領38萬

吳俊偉逐年月薪

〔記者羅志朋／台北報導〕去年對中信兄弟守護神吳俊偉而言是豐收的一年，他在例行賽、台灣大賽和世界12強賽都投出亮眼成績，雖與生涯首座救援王擦身而過，好表現仍獲球團肯定，今年月薪可望從原本的38萬，正式站上50萬大關。

中信兄弟守護神吳俊偉，今年月薪可望站上50萬大關。（資料照）

2018年選秀吳俊偉獲兄弟第4輪指名，當年順位在他前面的陳品學、邱丹、李丞齡都已離開職棒圈，他靠出色成績幾乎每年獲加薪，生涯3度拿下中繼王的隔年，都獲得9至12萬的調薪幅度，去年來到38萬。

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26歲的吳俊偉去年首扛黃衫軍守護神重任，戰績6勝6敗3中繼和29救援，雖因防禦率2.64略高於樂天桃猿陳柏豪的2.39而錯失救援王獎項，不過仍無損他的貢獻，特別是他擔綱最後一任投手的47場比賽，拿下4勝4敗29救援，防禦率1.74，稱職把守球隊最後一道防線。

有機會挑戰首張複數年約

去年台灣大賽吳俊偉出賽3場共投4.2局未失分，拿到1中繼1救援，到了國際賽場上也延續手感，12強出賽5場總計投5局拿到3救援，防禦率3.60，成為兄弟和台灣隊奪冠最堅實的屏障，不但今年躋身「50萬俱樂部」，也有機會挑戰生涯首張複數年合約。

兄弟領隊劉志威表示，吳俊偉的成長與表現是大家有目共睹，目前球隊正在談約中，等確定後會一併對外公布。

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