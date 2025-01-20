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UBL》輔大完封國體大 奪隊史第2冠

2025/01/20 05:30

大專棒球聯賽公開一級輔仁大學封王，也是隊史第2冠，全場共擊出10支安打，4投聯手完封國體大。（記者陳志曲攝）大專棒球聯賽公開一級輔仁大學封王，也是隊史第2冠，全場共擊出10支安打，4投聯手完封國體大。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕輔仁大學昨全場敲出10支安打，加上4名投手聯手封鎖國體大打線，最終以4：0完封，拿下113學年大專棒球聯賽公開一級冠軍，也是隊史第2冠。

林廷之繳3安猛打賞另有2次保送，獲選單場和大會MVP。（記者陳志曲攝）林廷之繳3安猛打賞另有2次保送，獲選單場和大會MVP。（記者陳志曲攝）

這次不用再共享金盃

11年前冠軍戰同樣由輔大強碰國體大，當時5局結束因雨裁定，兩隊以1：1握手言和並列冠軍，輔大昨全隊將士用命奪冠，這次不用再「共享」冠軍金盃，輔大總教練周德賢笑說，「的確很久了，希望下一次拿到冠軍不要等太久。」

去年輔大拿下季軍，今年一舉登頂，周德賢說，「心情很複雜，畢竟大家辛苦那麼久了，這幾屆選手凝聚力都很好，學長也把學弟帶得很好，有好成績是靠團隊打拚來的，感謝企業和校方大力支持，拿到冠軍算是給他們最好的回饋。」

3安猛打賞 林廷之MVP

輔大先發投手林嘉文投4局退場，牛棚投手張育誠、林俊諺、石梓霖依序登板投球皆無失分，聯手完封對手，2棒左外野手林廷之繳出3安猛打賞另獲2次保送，獲頒大會MVP。

輔大二年級的林廷之奪冠後淚崩，他說，真的太感動了，從預賽到奪冠，這一路走來真的很不容易，全隊都很想拿到這座冠軍，能獲得大會MVP他也很意外。

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