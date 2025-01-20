獅春訓4天吸6000粉 明起移訓

統一獅亞太春訓昨辦簽名會，吸引不少獅迷一早到場排隊。 （取自統一獅FB）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅第一階段春訓在亞太棒球訓練中心使用2週，昨天是最後1天，2週末合計4天開放球迷觀戰，吸引超過6000人參與，明起獅隊要回到台南球場練習，亞太則迎接韓職樂天巨人的到來。

韓職樂天去年跟台南市政府簽署合作備忘錄，25日進駐亞太棒球訓練中心，展開25天的移地訓練，獅隊則回台南球場繼續春訓。由於亞太主球場正在驗收階段，球團領隊蘇泰安指出，若驗收的進度還可以，2月底至3月初會向市府爭取租用，看是否有機會由獅隊先來測試主球場。

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球迷凌晨4點排簽名會

獅隊近2年在亞太春訓成效不錯，今年至今雖然只使用2週，但近兩個週末開放免費進場參觀，4天都有不少球迷，昨天獅隊特別舉辦簽名會，凌晨4點就有人排隊，林安可說，早上7點到球場就看到一群球迷在排隊，「真的嚇到，有點瘋狂！」

韓職樂天巨人 25日進駐亞太中心

本週亞太首次有外國職棒球團進駐，春訓人潮是否能跟獅隊匹敵將是關注焦點，雖然統一回到空間較小的台南春訓，仍持續在25、26日的週末規劃各種活動，邀請球迷到看台區觀看訓練，盼能延續世界12強冠軍的熱潮。

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