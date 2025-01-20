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4守護神「薪」情轉折 各自精彩

2025/01/20 05:30

吳俊偉度過年少荒唐歲月，浪子回頭在中職拚出一片天，連昔日屏中教頭林省言都直呼不可思議。（資料照）吳俊偉度過年少荒唐歲月，浪子回頭在中職拚出一片天，連昔日屏中教頭林省言都直呼不可思議。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職各隊守護神陳韻文、吳俊偉、陳柏豪和陳冠偉，今年都將有好「薪」情，他們的棒球故事也各自精彩。

守護神陳韻文（見圖，資料照）、吳俊偉、陳柏豪和陳冠偉，今年都有好「薪」情。守護神陳韻文（見圖，資料照）、吳俊偉、陳柏豪和陳冠偉，今年都有好「薪」情。

陳韻文月薪至少75萬元

29歲的陳韻文2014年從屏東高中畢業放棄旅美機會，成為該年統一獅選秀狀元，生涯至今豪取154次救援成功，成為中職救援紀錄保持人，去年季後行使自由球員（FA）權利，獅隊端出平均月薪至少75萬的5年合約留人，證明旅外並非「最佳解」，留在台灣也能投出身價。

吳俊偉翻轉人生不思議

吳俊偉度過年少荒唐歲月，幾乎所有人都放棄他，還差點被屏中退學，好在浪子回頭，2018年他加盟中信兄弟至今拿下3座中繼王，去年更差點拿到救援王，並成為12強台灣隊守護神，新球季可望晉升「50萬俱樂部」，棒球翻轉他的人生，就連昔日屏中教頭林省言都直呼不可思議。

陳柏豪轉隊後破繭而出

月底將滿26歲的陳柏豪，過去在兄弟出賽空間有限，去年透過陳俊秀FA補償球員方案轉戰樂天桃猿，終於綻放光芒，單季進帳29救援，拿下生涯首座救援王，原本月薪14萬，新球季可望翻倍成長。

陳冠偉月薪將突破40萬

28歲的陳冠偉業餘時期名不見經傳，2019年選秀更是等到第17輪才獲味全龍指名，但英雄不怕出身低，他過去兩年合計拿下36救援和18中繼，成為不可或缺的牛棚大將，今年兩年複數年合約來到第2年，月薪將突破40萬。

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