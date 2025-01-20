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TPBL》努利44分刷新高 擋不住國王逆襲

2025/01/20 05:30

國王李愷諺（左）貼身防守下，仍被攻城獅新洋將努利（右）飆進聯盟新高44分。（記者林正堃攝）國王李愷諺（左）貼身防守下，仍被攻城獅新洋將努利（右）飆進聯盟新高44分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新竹報導〕新竹攻城獅新洋將努利昨狂飆44分，再度刷新聯盟單場最多得分紀錄，但擋不住新北國王末節20：0的猛烈攻勢，浪費全場最多22分領先，最終以106：114落敗，無緣在主場2連勝。

國王林書豪（中）19分、10籃板，率隊逆轉。（記者林正堃攝）國王林書豪（中）19分、10籃板，率隊逆轉。（記者林正堃攝）

努利加盟攻城獅首戰就拿下41分率隊止敗，昨他出賽40分鐘，投進5顆三分球，繳出44分、9籃板、8助攻，刷先自己保持的紀錄，但無力助隊贏球，令他相當失望，「創紀錄不重要了，因為我們沒能守下勝利。」

攻城獅一度領先22分

不過，努利的加入讓攻城獅產生不同的化學變化，無論隊友或對手都很有感。攻下14分的蕭順議說：「球隊配置上會更多元化一點，加上努利在場上會讓對方更不好守，雖然目前還有一些缺陷要去改善，但整體來說是好的。」

剛來台需安眠藥調時差

蕭順議透露，努利來台灣沒多久還在調時差，「他還跟我要了安眠藥，希望可以睡好一點，感覺他還沒調整到最好。」

高國豪則認為，努利加入後帶給球隊不少能量，這場球最後沒能守成，主要還是經驗問題，「我在關鍵時候出現兩次失誤，輸球要算在我身上，真的很可惜，但也是很好的經驗。」

國王反攻 5人得分上雙

擁有NBA、CBA資歷也看過許多好手的林書豪認為，努利加入後完全改變攻城獅的打法，他是非常難守也是非常好的洋將。

國王昨有5人得分上雙，桑尼繳出34分、11籃板，林書豪進帳19分、10籃板、8助攻，傷癒回歸的李愷諺貢獻16分。末節投進2顆關鍵三分球，拿下18分帶領球隊反撲的林書緯認為，逆轉的關鍵是從防守做起，最後一節的壓迫造成對方很多失誤，也製造出很多進攻機會。

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