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TPBL》狂進20記三分球 海神寫紀錄

2025/01/20 05:30

海神蘇文儒繳出平本季最高的22分。（高雄海神提供）海神蘇文儒繳出平本季最高的22分。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神昨在主場下起三分雨，全隊飆進20顆三分球寫下聯盟紀錄。蘇文儒繳出平本季最高的22分，加上射手于煥亞轟進6顆三分球，終場以104：91擊敗中信特攻，笑納4連勝。

擊退特攻 笑納4連勝

海神在新洋將克雷格加入後表現漸入佳境，昨面對特攻，克服最多8分落後，下半場上演逆轉秀，尤其于煥亞在末節飆進3顆三分球，率隊打趴對手。

海神昨5人得分上雙，三分球命中率45.5%，蘇文儒投進5顆三分球，拿下全隊最高22分，于煥亞重返先發，轟進6顆三分彈，進帳18分，兩項數據都創本季新高。

蘇文儒22分 平本季新高

于煥亞昨打出本季最出色表現，他說：「要持續相信自己，相信自己平時的訓練，努力會有成果。」這季是他進入職業第10年，雖然大家對他的定位是射手，但他持續進化「技能包」，包含運球、投籃之，希望能有更好表現。

海神主帥費雪肯定球員的表現，「球的流動非常好，大家都能找到好的出手點，也慢慢找回信心。」對於讓于煥亞重返先發，他解釋，所有調度都是觀察球員練習狀況而定，若球員能做得到教練想要東西，會給他們多點機會，帶領球隊往成功邁進。

于煥亞轟進6顆三分彈

特攻方面，德芬繳出全隊最高22分，昨復出的林韋翰僅上場13分鐘，貢獻5分、4次助攻，他自認狀態尚未完全恢復，也沒能達到比賽強度，「沒辦法幫助隊友做好防守，是我要繼續努力的地方。」

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