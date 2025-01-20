晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》飛雷神逆轉彈 獵鷹新主場開胡

2025/01/20 05:30

獵鷹昨靠著飛雷神關鍵三分彈，驚險擊退富邦勇士。 （PLG提供）獵鷹昨靠著飛雷神關鍵三分彈，驚險擊退富邦勇士。 （PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼獵鷹昨靠著飛雷神關鍵三分彈，以91：87驚險擊退富邦勇士，也笑納在新主場成大體育館的首勝。

主場3連敗 昨又險翻船

台鋼獵鷹休賽季從T1轉戰PLG，主場也從嘉南藥理大學紹宗體育館移至交通更便利的成功大學，只不過在新家還不適應，開季苦吞主場3連敗，昨也一度花光15分的領先，末節被勇士超前，飛雷神在倒數36秒命中逆轉三分彈，隨後關鍵2罰俱中，助隊捍衛主場。

花光15分領先 一度落後

獵鷹贏球後與勇士的勝差拉開至2場，續居聯盟第2，鉑金拿下全隊最高24分、另有10籃板，飛雷神挹注20分，本土好手謝宗融與谷毛唯嘉雖都沒得分，不過謝宗融抓下15個籃板，谷毛則傳出7次助攻、3次抄截。

飛雷神指出，第四節對手帶來很大的壓力，很高興自己在關鍵時刻把握空檔投進重要的三分球，他也很開心終於在主場贏球，「我們在客場都有很精彩的表現，如果要衝擊季後賽，主場的表現同樣關鍵，這一勝對我們很重要。」

周桂羽21分 率勇士反撲

勇士老將林志傑昨未登錄，周桂羽拿下全隊最高21分，其中8分在第四節，是球隊反撲的關鍵角色，沃特斯20分，威希18分、18籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中