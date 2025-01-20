PLG》飛雷神逆轉彈 獵鷹新主場開胡

獵鷹昨靠著飛雷神關鍵三分彈，驚險擊退富邦勇士。 （PLG提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台鋼獵鷹昨靠著飛雷神關鍵三分彈，以91：87驚險擊退富邦勇士，也笑納在新主場成大體育館的首勝。

主場3連敗 昨又險翻船

台鋼獵鷹休賽季從T1轉戰PLG，主場也從嘉南藥理大學紹宗體育館移至交通更便利的成功大學，只不過在新家還不適應，開季苦吞主場3連敗，昨也一度花光15分的領先，末節被勇士超前，飛雷神在倒數36秒命中逆轉三分彈，隨後關鍵2罰俱中，助隊捍衛主場。

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花光15分領先 一度落後

獵鷹贏球後與勇士的勝差拉開至2場，續居聯盟第2，鉑金拿下全隊最高24分、另有10籃板，飛雷神挹注20分，本土好手謝宗融與谷毛唯嘉雖都沒得分，不過謝宗融抓下15個籃板，谷毛則傳出7次助攻、3次抄截。

飛雷神指出，第四節對手帶來很大的壓力，很高興自己在關鍵時刻把握空檔投進重要的三分球，他也很開心終於在主場贏球，「我們在客場都有很精彩的表現，如果要衝擊季後賽，主場的表現同樣關鍵，這一勝對我們很重要。」

周桂羽21分 率勇士反撲

勇士老將林志傑昨未登錄，周桂羽拿下全隊最高21分，其中8分在第四節，是球隊反撲的關鍵角色，沃特斯20分，威希18分、18籃板。

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