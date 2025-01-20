晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

UBA》宋昕澔擊退健行 政大跨季41連勝

2025/01/20 05:30

政大宋昕澔31分領軍下，賞給健行科大本屆首敗。（記者陳逸寬攝）政大宋昕澔31分領軍下，賞給健行科大本屆首敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩支不敗之師昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段最終戰正面對決，衛冕軍政治大學在宋昕澔31分領軍下，以93：82賞給健行科大本屆首敗，也寫下跨季41連勝紀錄，續朝5連霸目標邁進。

31分11籃板 穩定軍心

上季全勝封王的政大上次輸球要追溯至2023年3月4日，本學年度即使面臨游艾喆等冠軍班底離隊，預賽階段仍連戰皆捷，昨挾著主場氣勢面對來勢洶洶的上季亞軍健行，雖然20分的領先一度被弭平，不過第四節有隊長宋昕澔穩定軍心、大二後衛徐得祈在外線放冷箭，以全勝之姿前進複賽。

宋昕澔拿下全場最高31分、另有11籃板、5助攻，徐得祈4顆三分球貢獻23分。主帥陳子威表示，本季的政大已不是過去4連霸的團隊，能在預賽寫下15連勝對新陣容是很大的肯定。

王鈞聖狂飆14記三分彈

另外，虎尾科大昨以132：59痛宰世新大學，王鈞聖飆進14顆三分彈狂砍46分，改寫96學年度台灣師大陳慶閺的單場最多13顆三分球紀錄；板凳出發的萊恩遠則繳出19分、10籃板、16助攻、10抄截，締造賽史首次大四喜紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中