UBA》宋昕澔擊退健行 政大跨季41連勝

政大宋昕澔31分領軍下，賞給健行科大本屆首敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕兩支不敗之師昨在113學年度UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第四階段最終戰正面對決，衛冕軍政治大學在宋昕澔31分領軍下，以93：82賞給健行科大本屆首敗，也寫下跨季41連勝紀錄，續朝5連霸目標邁進。

31分11籃板 穩定軍心

上季全勝封王的政大上次輸球要追溯至2023年3月4日，本學年度即使面臨游艾喆等冠軍班底離隊，預賽階段仍連戰皆捷，昨挾著主場氣勢面對來勢洶洶的上季亞軍健行，雖然20分的領先一度被弭平，不過第四節有隊長宋昕澔穩定軍心、大二後衛徐得祈在外線放冷箭，以全勝之姿前進複賽。

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宋昕澔拿下全場最高31分、另有11籃板、5助攻，徐得祈4顆三分球貢獻23分。主帥陳子威表示，本季的政大已不是過去4連霸的團隊，能在預賽寫下15連勝對新陣容是很大的肯定。

王鈞聖狂飆14記三分彈

另外，虎尾科大昨以132：59痛宰世新大學，王鈞聖飆進14顆三分彈狂砍46分，改寫96學年度台灣師大陳慶閺的單場最多13顆三分球紀錄；板凳出發的萊恩遠則繳出19分、10籃板、16助攻、10抄截，締造賽史首次大四喜紀錄。

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