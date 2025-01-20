澳網》百搭名不虛傳 謝淑薇晉8

謝淑薇（左）與新搭檔奧絲塔朋科闖進澳網女雙8強。（取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕刁鑽靈活的謝淑薇與強悍剛猛的奧絲塔朋科（拉脫維亞）歷經磨合，激盪出精彩火花，昨以6：4、6：3力退13種子梅里查兒（美國）／芭波絲（匈牙利），挺進澳洲網球公開賽女雙8強。

台拉新組合 喜獲3連勝

「我們正在創造自己的風格！」雖然兩人對於彼此並不熟悉，謝淑薇日前接受知名記者羅騰貝格播客專訪時透露，陰柔結合力量的強大反差，讓她們對於本季雙打充滿期待，「她底線非常強大，能接住每個球，然後用力粉碎女孩們，這就是我們喜歡看她打球的原因。」奧絲塔朋科則期許，透過強力正拍讓新搭檔在網前打出更多絕妙好球，「我認為淑薇是當今截擊最好的球員之一。」

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去年包辦女雙、混雙兩座冠軍，寫下澳網賽史24年紀錄的謝淑薇，延續「百搭天后」的經驗與手感，與奧絲塔朋科的默契持續升溫，也讓小薇更有信心朝著澳網二連霸邁進，「台拉聯軍」8強將對上非種子組合科絲秋克（烏克蘭）／魯塞（羅馬尼亞）。

喬帥下輪對決艾卡拉茲

男單戰況，挑戰大滿貫25冠的喬科維奇，6：3、6：4、7：6 （7：4）解決捷克的萊赫卡，安抵8強，下一場將強碰西班牙第3種子艾卡拉茲，去年溫布頓錦標賽爭霸艾卡拉茲贏球，不過喬科維奇在巴黎奧運復仇奪金。

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