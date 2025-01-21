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6重砲共伴效應 今年衝刺百轟

2025/01/21 05:30

許基宏生涯累計97轟，今年有機會達成百轟里程碑。（資料照）許基宏生涯累計97轟，今年有機會達成百轟里程碑。（資料照）

郭嚴文生涯百轟M2，是現役最接近紀 錄的球員。（資料照）郭嚴文生涯百轟M2，是現役最接近紀 錄的球員。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職自2020年下半季起兩度調降比賽用球恢復係數中間值以來，過去4季平均每場全壘打數都不到2020年全季的50％，是4年來百轟打者只再增加蘇智傑、陳子豪2位的主因之一，過去3年無人達成的空窗期卻可望在今年終結，有機會以單季新增6名百轟成員的史上最大「抱團」改寫新猷，幾位潛在候選人，誰會率先達陣，球迷可以猜猜看。

中職比賽用球不彈 百轟空窗期3年

中職2020年上半季全壘打場均2.73支，比2016年全季場均2.51支還驚人，聯盟於下半季更換比賽用球，把恢復係數中間值降至0.560，即便該年全季場均2.34支僅次於2016年的2.51支，2021年再把恢復係數中間值降至0.550，自此連續4季場均都不超過1.1支，2022年全季場均0.84支更是史上第3低，比賽用球不彈也減緩百轟打者的新增進度。

郭嚴文出賽空間減 許基宏超車有望

去年分別亮燈「M3」的蔣智賢與「M6」的郭嚴文、詹子賢都沒能完成百轟，蔣智賢季後被戰力外且無球隊網羅，生涯全壘打數恐定格在97支，郭嚴文、詹子賢今年雖再次叩關，但郭嚴文的出賽空間可能被朱育賢壓縮，成為繼黃忠義後史上第2位花1200場才百轟的打者是合理預期，詹子賢若沒能找回2023年獲外野最佳九人的身手，被加入領先集團的許基宏、王柏融、林安可相繼超車並不意外。

中職單季最多球員達成百轟是3人，各是2016年劉芙豪、林泓育、高國輝與2019年張志豪、陳俊秀、陳鏞基，今年郭嚴文、許基宏、詹子賢、王柏融的差距都是個位數，林安可也只差11支，只要有4人達成就破紀錄，若林立擺脫前2年的傷勢困擾，恢復2022年擊出14支的水準，今年最多6人達成百轟將創下空前紀錄。

中職生涯百轟達陣成就，象徵貼上強力打者標誌，也是打擊者最重視的生涯紀錄之一，35年來僅24人達成，前三商虎隊鷹俠是第一人、也是唯一洋將。中職「億元男」陳子豪早在2021年就以26歲114天改寫張泰山26歲180天，成為最年輕百轟球員，也嶄露強打少年的潛力。至於，最快百轟則是高國輝保持的364場、1551打席、1364打數完成，現已退役轉任富邦悍將打擊教練。

6砲手本季挑戰生涯百轟6砲手本季挑戰生涯百轟

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