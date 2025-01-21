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陳献榮榮退 把關南英品質30年

2025/01/21 05:30

服務南英30年，陳献榮昨在榮退致詞時特別穿上白底黑字的經典戰袍，並仿效12強台灣隊比出「挺南英」手勢。（南英商工提供）服務南英30年，陳献榮昨在榮退致詞時特別穿上白底黑字的經典戰袍，並仿效12強台灣隊比出「挺南英」手勢。（南英商工提供）

耕耘基層棒球39年 獲南英頒發榮譽聘書

〔記者倪婉君／台北報導〕在基層棒球奉獻近40個年頭，65歲的南英商工「牛爸」陳献榮昨正式卸下教職，在校務年終會議上台致詞並獲頒「榮譽總教練」聘書，他帶過的現役職棒球員包括去年入選世界12強賽國手的黃子鵬、林安可，在日職累計120次中繼成功的宋家豪，以及預計季後引退的中職生涯打擊王胡金龍等人。

陳献榮榮退 把關南英品質30年陳献榮家裡擺滿簽名球和國際賽證件，都是他珍貴的棒球回憶。
（陳献榮提供）

「南英服務滿30年，另小學9年，合計服務滿39年，教練生涯要畫下句點」，陳献榮自1986年分發至台南善化國小任教，之後轉至公園國小擔任總教練，再於1994年至南英教球，將人生精華時期全部奉獻給棒球，他在家中置物櫃擺放滿滿的簽名球和國際賽證件，「國際賽每張證件和球員每顆簽名球，都是肯定也是榮譽，我很珍惜。」

對陳献榮來說，「南英出品、品質保證」這句話是對他教球數十載的肯定，而從郭泓志成為南英出品的首名旅外球員，到前年7月郭泓志的外甥林振瑋成為第10位南英旅外球員，教練生涯已經十全十美。不少南英畢業球員在過年期間都會到牛爸家拜年，目前效力紅雀小聯盟的林振瑋日前已去拜早年，因為他即將在月底赴美訓練，都讓陳献榮直呼「揪甘心」。

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