最強洋將救攻城獅？ 努利2戰飆85分

攻城獅新洋將努利，來台2戰都打破聯盟單場紀錄，兩場合計拿85分，被外界視為攻城獅的救世主。 （資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL新竹攻城獅新洋將努利來台兩戰合計轟下85分，兩度刷新聯盟單場最高得分紀錄，表現令人驚艷，甚至有球迷封他為「救世主」。球隊總經理張樹人給予努利肯定，稱讚他在場上表現成熟，期待他之後的發揮。

連2戰刷新單場最高得分

攻城獅這季打得跌跌撞撞，目前戰績在聯盟墊底，除了因季中更換總教練，將帥尚在磨合中，洋將火力不足也是問題；之前攻城獅曾出現3名洋將單場合計僅拿25分，如今網羅得分能力極佳的努利，盼能翻轉情勢。

請繼續往下閱讀...

24歲、201公分的努利來自美國，高中期間曾單場飆出63分，得分能力驚人，來台前在希臘甲級聯賽發展，場均17分、5.3籃板。努利來台後，展現傲人得分能力，首戰飆出41分，刷新聯盟單場最高得分紀錄，前天對新北國王之戰又豪取44分，再創新猷。

季中換帥 墊底獅磨合中

努利雖是攻城獅隊史最年輕的洋將，但張樹人認為，他其實是很聰明、成熟的球員，「本來擔心他會不會因為比較年輕而缺乏經驗，但他表現出乎意料的成熟，很懂得觀察場上情況，也樂意分享球權。」

張樹人透露，努利融入球隊速度很快，和克拉、高國豪很快變成好朋友，「他也知道我們球隊後衛狀況，會主動溝通、協助。」高國豪則說：「努利加入後帶給我們更好的能量，不僅是增加對方防守上困難，場上配置會更清楚，對我們是非常大的幫助。」

攻城獅明晚7點將在主場挑戰聯盟第2的福爾摩沙夢想家，雙方本季僅交手過1次，由夢想家奪勝，如今多了努利的助拳，風城大軍盼在年前封關戰搶下勝利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法