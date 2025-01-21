16歲蔡宛妘 首場國際賽就射金

蔡宛妘（中）今在第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組奪下金牌。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新北市光復高中蔡宛妘昨在公西靶場舉行的第46屆東南亞射擊錦標賽10公尺空氣步槍青少年女子組封后，生涯首場國際賽就奪金。

初登國際舞台難免緊張，蔡宛妘坦言從前晚就心情起伏，預賽她僅射出617.4分排名第6，印尼14歲小將阿查迪雅特繳出堪比亞運決賽水準的630.1分高居第一，蔡宛妘決賽調適心態收到效果，以249.4分力壓印尼勁敵的248.1分，為台灣留下本屆第6面個人項目金牌。

請繼續往下閱讀...

坦言接觸射擊 變得更自信

16歲的蔡宛妘升國二時接觸射擊，習槍至今2年多，她表示，射擊帶給自己最大的改變是心思更細膩、個性也更開朗，「以前比較害羞、沒有自信，接觸射擊後因為看的世界更廣，眼光不會侷限在台灣。」

愛徒首場國際賽就奪金，啟蒙教練陳弘振也坦言意外，他指出，蔡宛妘去年全中運奪下第3名後信心提升不少，近一年在苦練下成績大躍進，現階段目標朝亞運第一階段培訓門檻627分邁進。

男子組方面，印尼15歲好手法比安在決賽繳出252.5分刷新賽史紀錄，奪得10公尺空氣步槍青少年金牌，昨淘汰賽形成印尼3強對決，但因本屆賽會「一國一獎牌」特殊規定，由決賽排名第4的台灣選手陳宥安拿下銀牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法