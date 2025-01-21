洛城內戰 快艇新主場開門紅

哈登（左）生涯得分來到26721分，超越名人堂球星「大O」羅伯森，躍居史上第14。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕快艇中鋒祖巴克昨面對老東家不留情面，貢獻21分、19籃板，技壓湖人長人A.戴維斯的16分、10籃板，率隊在本季首場洛城內戰以116：102拿下勝利，豪取4連勝。

來自克羅埃西亞的祖巴克NBA生涯從湖人發跡，2019年初被送到快艇，近年成為球隊禁區重要支柱，去年夏天還獲得3年5860萬美元（約台幣18.7億）延長合約，昨和拿下22分的鮑威爾、挹注21分的哈登，及出賽24分鐘貢獻19分的雷納德聯手，在這場首度於快艇新主場舉行的同城內戰，一度將領先擴大至26分，終止湖人的2連勝。

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哈登生涯26721分超越「大O」

35歲的快艇後衛哈登生涯得分來到26721分，超越名人堂球星「大O」羅伯森躍居史上第14，同場較勁的詹姆斯也盛讚哈登是名偉大的球員，「他有自己的節奏，無論在哪一隊都能拿下勝利、重新改造自己。」

詹姆斯昨斬獲全場最高的25分、另有11次助攻，只是湖人全場出現多達17次失誤，白白送給對手21分，他的愛子布朗尼在第四節尾聲球隊落後15分下迎來本季第10場出賽，沒有得分。

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