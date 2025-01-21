體育預算遭刪 高中體總：苦不能苦孩子

台灣運動產業協會理事長徐正賢指出，拿不出確切數據也給不出合理原因，用粗暴手段刪除或凍結體育預算方式，並不合理。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕立法院上週五起審理今年度的中央總預算案，各部會預算都出現遭刪減、凍結情況，引發爭議，包含體育署業務費、體育教育推展預算也受影響，不少立委、體育界人士喊話，體育發展並非一蹴可幾，相關預算審查也不應淪為政治惡鬥的籌碼。

台灣體育去年大放異彩，巴黎奧運奪下2金、5銅，棒球隊勇奪世界12強冠軍，且運動部今年即將掛牌，卻有立委提案凍結、刪除部分體育預算。其中最具爭議的包含國民黨立委林思銘提案凍結體育署業務費2.49億元，民眾黨立委黃國昌砍體育教育推展費2000萬、凍結2000萬。

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民進黨立委黃捷在臉書上指出，這些經費包含國手們國光獎金審查、運動績優學生升學考、體育班專任運動教練管理、基層防護員聘用、校園運動場地設施修繕費、運動賽事舉辦、學校體育課程等，「扼殺基層體育，就是扼殺未來的世界冠軍。」

台灣運動產業協會理事長徐正賢指出，運動發展並非今天規劃，明天就有效果，在企業投入體育產業之前，政府必須先做好相關基礎建設，投入經費、資源來帶動，有了一定成果，產業會自行發展。他說：「我贊成立委做好監督的工作，但拿不出確切數據也給不出合理原因，用粗暴手段刪除或凍結預算方式，並不合理。」

高中體總表示，相信立委能理解苦不能苦孩子，體育也是教育的一環，台灣近年來體育發展有長足進步，每個環節、每一棒都很重要，希望維持體育經費的完整性，包含辦理賽事、球隊參賽補助費跟運動設施等面向。

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