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16歲4個月登世界百強 郭冠宏「用紀錄寫日記」

2025/01/22 05:30

16歲4個月登世界百強 郭冠宏「用紀錄寫日記」郭冠宏從小就學鋼琴和中提琴。
（王德原提供）

〔記者許明禮／台北報導〕上週在WTT馬斯開特挑戰賽從資格賽一路殺進4強的台南小將郭冠宏，在昨天公布的最新世界排名從191名竄升至92，也以未滿16歲4個月之姿，打破林昀儒的16歲8個月紀錄，成為台灣桌壇史上最年輕進入世界排名前100的男子選手。

郭冠宏世界排名首度突破百名大關，來到生涯最佳的92名。（取自WTT官網）郭冠宏世界排名首度突破百名大關，來到生涯最佳的92名。（取自WTT官網）

46年最嫩男單全國冠軍

郭冠宏3年前以國一生之姿成為史上最年輕的成人國手後，就不斷地用紀錄寫日記，去年他在全國錦標賽決賽擊退彭王維，也改寫林昀儒的紀錄成為46年來最年輕的男單全國冠軍。

被譽為林昀儒之後桌壇最具潛力的新星，郭冠宏的崛起也頗富傳奇。小郭來自音樂家庭，媽媽郭韋麟是鋼琴老師，在台南開設音樂教室，家中三兄弟排行老二的小郭也是唯一從母姓，哥哥和弟弟都隨父親王德原姓。

郭家三兄弟從小就學音樂，除了必學的鋼琴，還依照大小順序學大、中、小提琴，每次家族聚會，小郭也會被拱上台獻技。

教練︰恐龍級天生好手

不過，郭冠宏最終沒有走上音樂路，反而被桌球深深吸引。幼稚園大班時，他被送到永康桌訓參加樂樂班，一週才打一次，教練陳寶祥看他手感很好，就問媽媽要不要讓小郭加入崑山國小桌球隊，當時距離國小註冊只剩1週，經過幾天思考後，媽媽決定讓小郭試試看。

陳寶祥表示，郭冠宏是他教球3、40年來見過最有天分的選手，甚至以「恐龍級」來形容，「小郭對球的敏感度很高，無論是旋轉的判斷、角度控制、協調性、敏捷度，一名優秀選手該具備的特質他都有。」

不練基本功 失利才醒悟

郭冠宏剛開始打球時是右手持拍，後來陳寶祥和郭爸閒聊中才發現他是天生左撇子，當時已經打了3、4月才改成左手重新再練。

陳寶祥表示，郭冠宏一、二年級成績並不出色，因為他自認球感好，不想練基本功，直到三年級上學期國語日報杯在16強止步，讓他痛哭流涕，教練問他願不願意從基本功開始練。

陳寶祥表示，郭冠宏學習能力強，邏輯思維也跟一般選手不一樣，教他的東西不到1週就會，而且很快就能靈活運用在比賽中，經過4個月的苦練，小郭在三下的全國菁英賽就一舉奪冠。

從小學音樂 卻迷上桌球

陳寶祥最欣賞郭冠宏的並不是他的天分，而是對桌球的熱忱，「他從小練球就很認真，每天傍晚5、6點，選手都在吃飯、寫功課，只有他一個人還在練發球，而且連除夕、初一都不休息，只要他打電話給我說想打球，我就開球館陪他練球。」

陳寶祥透露，一般選手在辛苦選上國手當天，一定放鬆讓自己休息幾天，但郭冠宏剛打完比賽，只休息1小時就馬上找人陪他練球。」

郭董不休息 父強制關機

暱稱兒子為「郭董」的王德原也說，「郭董不休息已經是基本操作，我們也是被他這種態度說服的。不過，我們會幫他強制關機，不准他打太久。」

郭冠宏的崛起也印證愛迪生的名言，「天才是1%的天份加上99%的努力。」

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