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澳網》關鍵「攔截」致勝分 謝淑薇苦戰晉4

2025/01/22 05:30

謝淑薇澳網女雙挺進4強，距離衛冕只差2勝。 （取自謝淑薇臉書）謝淑薇澳網女雙挺進4強，距離衛冕只差2勝。 （取自謝淑薇臉書）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕名列女雙第3種子的謝淑薇和拉脫維亞好手奧絲塔朋科，昨在澳洲網球公開賽以6：2、5：7、7：5逼退科絲秋克（烏克蘭）／魯塞（羅馬尼亞），挺進4強。

網前打法多元的謝淑薇，首盤多次靠著放小球、切球等方式打穿對手防線，此外，她在決勝盤關鍵第12局，也以拿手的截擊打下致勝分成功關門，獲得奧絲塔朋科盛讚，「女雙的每一戰都充滿不確定，但很謝謝淑薇，她是很可靠的隊友，也是贏球關鍵。」

天熱不言苦 稱可再戰5小時

由於墨爾本天氣炎熱，不少球員都叫苦連天，被問到是否會熱到受不了？謝淑薇笑說：「我來自亞洲，我想我還可以再戰5小時。」雖沒能延續連4戰1盤未失，但小薇說：「至少我們贏球了，我不在意。」

4度晉女雙4強 衛冕差2勝

謝淑薇去年包辦女雙、混雙兩座冠軍，今年女雙改搭奧絲塔朋科也延續「百搭天后」的口碑，生涯第4度打進4強，距離衛冕只差2勝。

第2種子達布羅絲基（加拿大）／羅莉芙（紐西蘭）是2023年美網冠軍得主，昨在8強以6：3、6：2橫掃薩拉蘇亞（墨西哥）／加藤未唯（日本）。談到即將在4強交手，奧絲塔朋科說：「對手打得很好，也很有實力，我們在場上要打得專注。」

打敗艾卡拉茲 喬帥闖4強

男單戰況，10冠王喬科維奇以4：6、6：4、6：3、6：4淘汰西班牙第3種子艾卡拉茲，生涯第12次闖進澳網4強，他將與德國第2種子茲維列夫爭奪決賽門票。

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