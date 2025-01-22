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東超》曼尼高大三元劈「盾」 國王進4強機會大增

2025/01/22 05:30

新北國王靠著洋將曼尼高（中）繳出「大三元」成績，東超客場拿下勝利。（東亞超級聯賽提供）新北國王靠著洋將曼尼高（中）繳出「大三元」成績，東超客場拿下勝利。（東亞超級聯賽提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王昨在東亞超級聯賽多點開花，6人得分超過雙位數，以104：87輕取南韓KBL釜山KCC宙斯盾，戰績3勝2負暫居小組第二名，晉級4強機會大增。

林書豪昨首節尾聲就因腿部不適提前退場，不過其他球員挺身而出，李愷諺攻下全隊最高19分，曼尼高貢獻17分、10助攻、10籃板大三元，射手簡祐哲4記三分彈拿下14分，且國王全場13次罰球都沒失手，順利踢館成功。

主帥萊恩指出，雖然對手只擺出1名洋將，不過團隊沒有因此鬆懈，肯定板凳球員在林書豪受傷退場後有所發揮，隨時做好準備，至於林書豪的傷勢必須進一步檢查才會明朗。

以3勝1敗暫居A組第2的桃園領航猿本週同樣征戰客場，今天將對上小組龍頭廣島蜻蜓，領航猿去年耶誕節在主場以73：84不敵日本B聯盟強敵，今晚要力拚復仇。

獵鷹啄鋼鐵人 穩居次席

PLG方面，台鋼獵鷹昨主場迎戰高雄鋼鐵人，靠洋將鉑金25分、18籃板領軍，以110：86收下2連勝，穩居聯盟第2位。鋼鐵人在兩大主力艾賽亞、陳范柏彥因傷未能上陣下苦吞5連敗，至今12戰只拿1勝。

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