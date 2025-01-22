台日「雙鋼會」 預告全鷹滿場應援

旅日的陽岱鋼下月將返台獻技，所屬的Oisix新潟天鵝之皇將與台鋼進行2場交流賽。（取自Oisix新潟天鵝之皇FB）

陽岱鋼所屬球隊 2/27、28來台打交流賽

2024各球場人氣排行

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹昨宣布將於2月27、28日和陽岱鋼所屬日職二軍Oisix新潟天鵝之皇進行「2025港都台日親善交流賽」，更要在澄清湖主場首次實行「全鷹主場」應援方式；由於屆時單場最多開放6千人進場，台鋼領隊劉東洋表示，期盼締造另類「全鷹滿場」盛況，讓遠來客人感受高雄球迷的熱情。

陽岱鋼日前度過38歲生日，台鋼吉祥物TAKAO就獻上祝福，劉東洋當時透露球團會思考和陽岱鋼或所屬球團交流，也希望他有多跟台灣球界接觸的機會。事實上，台鋼醞釀這次交流賽從去年就開始，除了陣中前後任洋投笠原祥太郎和吉田一將都效力過天鵝之皇，劉東洋昨更指出，「這個念頭在去年底12強賽奪冠後更加強烈，我也很高興最後能促成這次台日交流。」

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此外，劉東洋透露陽岱鋼在得知「雙鋼會」後，也認為這樣的交流方式很有趣，2017年亞冠賽時帶過陽岱鋼的台鋼總教練洪一中也說：「希望球迷能多進場，也希望岱鋼把光彩帶回台灣。」

將開放6千人進場

台鋼去年在澄清湖球場安排40場賽事場均人數高達6824人，人氣在各球場排名第4，但目前球場內野上層看台及外野座椅進行整修驗收，屆時交流賽只會開放內野下層部分座位。預售票2月上旬開賣，27日進行晚場賽事，228假日則提前到下午4點開賽。

今年台鋼在澄清湖安排的主場賽事增至48場，洪總也肯定高雄市府在整修球場的用心，認為若到了一個時機點球團還是應該認養，目前台鋼仍在通盤評估尚無定論。

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