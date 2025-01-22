林立捲腥聞遭恐嚇 已報案提告

桃猿林立捲桃色風波遭人恐嚇索財，經紀公司表示已提告，不曾也不會有任何協商跟談判。（資料照）

〔記者林宥辰、黃政嘉、陳璟民／綜合報導〕去年助台灣隊拿下12強冠軍的樂天桃猿林立，昨遭週刊爆料，與大學女同學邱姓女子於LINE、IG打訊息聊天，內容卻遭女方前夫何姓男子看到且截圖，並索討250萬元封口費。林立所屬經紀公司展逸昨聲明稿指出，對此不曾也不會有任何協商跟談判，並已於去年12月9日報案提告恐嚇。據了解，警方調查後，上週依恐嚇罪將何男移送桃園地檢署偵辦。

爆料指出，邱女和林立是大學同學，兩人畢業後偶有聯繫，12強賽事期間，邱女曾主動以LINE聯繫林立，兩人不時以訊息互相回應，經紀公司聲明稿強調，林立並無踰矩行為，而何男不僅複賽期間傳訊林立，直言「有誠意我自然會接受」、「等你的誠意」，同時也不斷騷擾林立太太，慫恿對何男前妻提告妨礙家庭。

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樂天桃猿副領隊沈鈺傑表示，球團已經得知此事，了解事情細節內容後，已全權交由林立所屬經紀公司處理。

展逸聲明稿指出，12強賽事結束後，何男去年11月30日約林立於台北市內湖區的星巴克咖啡廳碰面，何男在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

據了解，林立認為何男要求250萬元，讓他無法接受，因此前往桃園平鎮警分警局提告何男恐嚇。而邱女則在台北向林立提告「性騷擾」。

展逸最後強調：「針對何先生的恐嚇勒索行為，我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。林立已於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。」

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