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岱桑返台獻技 再披國家隊戰袍?

2025/01/22 05:30

洪總表示，陽岱鋼如果獲得經典賽資格賽的邀請，再披國家隊戰袍，將具有傳承作用。（資料照）洪總表示，陽岱鋼如果獲得經典賽資格賽的邀請，再披國家隊戰袍，將具有傳承作用。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹迎來旅日好手陽岱鋼返台獻技，讓球迷可一睹這位曾在經典賽和12強賽事為國爭光的英雄風采，而他能否有機會在經典賽資格賽(WBCQ)重披國家隊戰袍，台鋼總教練洪一中則樂見他發揮「傳承」的作用。

若獲WBCQ邀請

洪總樂見傳承

陽岱鋼從2006年首屆經典賽就獲選一級國際賽國手，更在2013年第3屆經典賽成為家喻戶曉的台灣英雄，而後也入選2015年首屆12強賽。但他最近一次代表台灣站上國際賽舞台，甚至在台灣球迷面前比賽，則須回溯2017年11月首屆亞冠賽在桃園球場進行熱身賽，他也被時任總教練的洪一中欽點為台灣隊長。

台灣隊在去年底第3屆12強賽奪冠後，下月要進行的WBCQ以年輕球員為主，目前35人集訓名單中則以31歲的隊長陳傑憲最年長，而包括陳子豪、陳文杰、宋晟睿、林佳瑋等外野手都獲得徵詢。

「如果岱鋼能夠獲得邀請，我當然是樂觀其成，因為他是很有經驗的選手，有傳承的意味在」，洪總認為以他的努力、堅持和自律，對年輕球員可以成為好的示範，但也強調，「這是我個人想法，我也不是這次國家隊總教練，仍要看曾豪駒的需要和調度安排。」

洪總之前就提出超過35歲旅外球員若返台可以自由選隊的想法，昨也重申期盼資深旅外好手不管生涯剩下幾年，最後都能回台效力，「畢竟台灣是自己的家，回來對台灣棒球一定是好事。」

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