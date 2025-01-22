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體育預算也砍 洪總：不是壞就是笨

2025/01/22 05:30

台鋼總教練洪一中對體育預算遭刪表示不解，認為這動作「不是壞就是笨」。 （記者林宥辰攝）台鋼總教練洪一中對體育預算遭刪表示不解，認為這動作「不是壞就是笨」。 （記者林宥辰攝）

職棒榮景關鍵在大巨蛋

〔記者林宥辰／台北報導〕《那些年，撐起職棒的他們》紀錄片，透過球評與主播、球迷、啦啦隊員、球探和職棒網紅，不同視角透析台灣棒球文化的共同記憶。昨記者會，台鋼雄鷹總教練洪一中受邀，回首職棒一路走來，洪總認為職棒榮景關鍵在大巨蛋啟用，他也提到職棒仍需國家支持。

職棒元年起就在中職場上征戰的洪總，受訪時被問及職棒榮景，坦言：「從元年到現在，職棒環境起伏很大。很多人的努力、堅持跟熱情，讓職棒這幾年有翻轉跡象，FA價碼破億、10年約，在以前是不可能的事。我也常跟選手講，能夠躬逢其盛很幸運，要珍惜現在環境。」

國家力挺可讓球團更投入

洪總認為，大巨蛋的啟用，改變了台灣運動生態，但他也說，現在的榮景仍是需要國家幫忙，球團有機會賺錢，才會更有心力繼續投入職棒。

提到去年底12強奪冠、今年初藍白立委審預算仍「砍」向體育署，體育人出身的洪總百思不解：「別的項目我不知道，但就體育而言，應該在12強奪冠後順勢繼續支持，怎麼會去砍預算呢？這可能不是壞就是笨，不知道他們在想什麼。」

12強奪冠後應順勢支持

鏡電視推出的紀錄片《那些年，撐起職棒的他們》，預計1月28日到2月1日春節期間，晚上7點30分在公共電視播出、晚上9點在鏡電視播映，晚上10點中華電信MOD與HamiVideo上線。

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