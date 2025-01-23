史莫給希望 WBCQ引路大聯盟攻蛋

經典賽資格賽台灣隊陣容不輸12強，除了陳傑憲（後）確定延續國家隊隊長任務，張育成（前）也可望進入最後決選28人名單。 （資料照）

大巨蛋打響名號 等海外賽上門

〔記者林宥辰、林志怡／台北報導〕經過亞錦賽、12強賽考驗後，新穎的台北大巨蛋已經在國際棒壇打響名號，由大聯盟主辦的經典賽資格賽（WBCQ）將於2月下旬在此開打，至於全台棒球迷引頸企盼的大聯盟海外賽登台入蛋，將不再遙遠。

大聯盟為了推廣棒球、拓展市場，不論季前或季中都不定期安排海外賽，包括最早1999年派洛磯與教士到墨西哥，之後到日本、波多黎各、澳洲和南韓，甚至不遠千里搬到英國倫敦去開發市場，大聯盟球星遠道而來，總是吸引滿坑滿谷的球迷，去年和今年，道奇隊造訪首爾、東京，頭號球星大谷翔平成為焦點，也炒熱海外賽的氣勢，台灣更有不少熱血球迷搶票進入首爾高尺、東京巨蛋觀賽一睹球星風采。在12強賽奪冠後，台灣球迷沸騰，資格賽可望延續這波棒球熱，他們更期盼有朝一日，在自家孵蛋多年的台北大巨蛋也能欣賞到原汁原味的大聯盟例行賽。

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為了宣傳經典賽資格賽，昨出席售票記者會的WBC經典賽公司總裁史莫（Jim Small）說，2023年經典賽，全部場次共賣出130萬票，電視收視率也非常好，今年首次能將經典賽帶到世界數一數二球場之一的台北大巨蛋，令人感到興奮。史莫說：「經典賽一定是使用大聯盟等級的球場，在北市府跟棒協的支持下，預期會有很棒的球場可以使用。」

至於被問及大聯盟海外賽來台的可能性，史莫說：「除了場地之外，需要複雜的程序，包括球員工會、球隊等協力。現階段暫時沒有相關規劃，但希望經典賽資格賽會是起點，或許未來有機會在大巨蛋舉辦MLB海外賽。」

12強賽冠軍紀念郵票昨正式發行，邀請台灣隊總教練曾豪駒（中）與球員陳冠宇（左起）、陳晨威、岳東華、潘傑楷出席，曾豪駒表示，經典賽資格賽35人名單大致都已確定，2月3日在大巨蛋開訓。（記者陳志曲攝）

資格賽全區售票 最貴2980元

台灣隊2月3日在大巨蛋展開集訓，總教練曾豪駒表示，35人大名單幾乎都已確定。一般預料，2月12、13日在大巨蛋和韓職樂天巨人兩場交流賽，將是決選最後28人名單的重要參考依據，組最強台灣隊在2月21日至23日於大巨蛋依序迎戰西班牙、南非和尼加拉瓜隊。

資格賽前3天賽事全區開放，將分成9種票價，並以全日票方式販售，可觀看當日2場比賽，最貴票價區域「經典應援席」為2980元，最便宜則是L5內野一般區280元。明天起在拓元售票系統全面開賣。

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